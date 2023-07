Zum ersten Mal nach 30 Jahren wird es in diesem Jahr kein neues FIFA mehr für die PlayStation, XBOX oder den PC geben. Der Entwickler EA Sports geht einen neuen Weg und veröffentlicht ohne Namenslizenz des mächtigen Weltfußballverbands ein eigenes Spiel: EA Sports FC.

Neues Cover von EA Sports FC veröffentlicht

An welchem Datum das Spiel erscheinen wird, ist derzeit nicht bekannt. Fans vermuten den Release im September 2023. Um den Zockern das Warten zu versüßen, hat EA Sports das Cover seines neuen Fußballspiels veröffentlicht. Während in den vergangenen FIFA-Reihen einzelne Stars wie Kylian Mbappé, Marco Reus, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi das Cover des Spiels schmückten, hat man sich nun etwas Außergewöhnliches einfallen lassen ...

Alexandra Popp, Völler, Haaland und Ronaldinho sind mit dabei

Diesmal packt EA Sports rund 30 Personen als eine Art Fußballfamilie auf das neue Cover der sogenannten „Ultimate Edition“. Zu sehen sind die computeranimierten Doppelgänger von Erling Haaland, David Beckham, Virgil van Dijk, Ronaldinho, Rudi Völler, Pelé und sogar VfL Wolfsburg-Stürmerin Alexandra Popp. „The stars of The World’s Game are in the club“, schreiben die Macher des Fußballspiels.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So reagieren die Fans

Die Fans sind geteilter Meinung: Manche Gamer feiern das Cover, andere schreiben ihren Frust von der Seele. „Es könnte das schlimmste Cover aller Zeiten sein“, kommentiert ein erboster Follower auf Instagram. „Das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Bitte sag mir, dass das ein Witz ist? Sieht aus wie ein Sims DLC“, scherzt ein User.

Trailer zu EA Sports FC veröffentlicht

Auf YouTube wurde auch der Trailer zu EA Sports FC veröffentlicht. Hier sind auch die Stars aus dem Cover wiederzuerkennen. Das Video zum neuen Spiel könnt ihr euch hier unten anschauen.