RTL wird Deutschlands nächster Superstar gekürt. Am Samstag, 08.04.2023, läuft die zweite Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Noch acht Kandidaten treten vor der Finale ein und hat Chancen auf den Sieg. Nicht mehr lange und aufwird Deutschlands nächster Superstar gekürt. Am, läuft die zweitevon. Noch acht Kandidaten treten vor der Jury und den Zuschauern auf die große Bühne. Nur wer auch weiterhin von sich überzeugt, zieht insein und hat Chancen auf den Sieg.

Wann laufen die Folgen von DSDS 2023? Gibt es die Jubiläumsstaffel auf RTL Plus? Und werden die Folgen im TV wiederholt? Wir haben euch alle Infos rund um die Ausstrahlung, Mediathek und Co. in diesem Artikel zur Show zusammengefasst.

DSDS 2023: Start der Jubiläumsstaffel auf RTL

Für die 20. Staffel bleibt RTL dem bisherigen Sende-Rhythmus treu: „Deutschland sucht den Superstar“ ist wie gewohnt im Januar gestartet. Der Startschuss für die neuen Folgen fiel am Samstag, 14.01.2023, zur Primetime.

DSDS 2023: Sendetermine und Sendezeit

Die 20. Staffel umfasst insgesamt 20 Folgen, die in elf Casting-Folgen, sechs Recall-Folgen und drei Live-Shows aufgeteilt sind. RTL zeigte die ersten Folgen DSDS 2023 samstags und mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr. Seit dem zweiten Recall ist die Show nur noch samstags zu sehen.

Die Sendetermine seht ihr hier:

Folge 1: Samstag, 14.01.2023 (Casting 1)

Folge 2: Mittwoch, 18.01.2023 (Casting 2)

Folge 3: Samstag, 21.01.2023 (Casting 3)

Folge 4: Mittwoch, 25.01.2023 (Casting 4)

Folge 5: Samstag, 28.01.2023 (Casting 5)

Folge 6: Mittwoch, 01.02.2023 (Casting 6)

Folge 7: Samstag, 04.02.2023 (Casting 7)

Folge 8: Mittwoch, 08.02.2023 (Casting 8)

Folge 9: Samstag, 11.02.2023 (Casting 9)

Folge 10: Mittwoch, 15.02.2023 (Casting 10)

Folge 11: Samstag, 18.02.2023 (Casting 11)

Folge 12: Mittwoch, 22.02.2023 (Recall 1)

Folge 13: Samstag, 25.02.2023 (Recall 2)

Folge 14: Samstag, 04.03.2023 (Recall 3)

Folge 15: Samstag, 11.03.2023 (Recall 4)

Folge 16: Samstag, 18.03.2023 (Recall 5)

Folge 17: Samstag, 25.03.2023 (Recall 6)

Folge 18: Samstag, 01.04.2023 (Live-Show 1)

Folge 19: Samstag, 08.04.2023 (Live-Show 2)

Folge 20: Samstag, 15.04.2023 (Live-Show 3 + Finale)

DSDS 2023: Wiederholung auf RTL

Wer die Ausstrahlung zur Primetime verpasst, hat Glück: Die Folgen werden sonntags noch einmal im TV wiederholt.

Die Termine und Uhrzeiten im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 15.01.2023 um 12:25 Uhr

Folge 2: Sonntag, 22.01.2023 um 10:30 Uhr

Folge 3: Sonntag, 22.01.2023 um 12:25 Uhr

Folge 4: Sonntag, 29.01.2023 um 10:45 Uhr

Folge 5: Sonntag, 29.01.2023 um 12:40 Uhr

Folge 6: Sonntag, 05.02.2023 um 10:45 Uhr

Folge 7: Sonntag, 05.02.2023 um 12:40 Uhr

Folge 8: Sonntag, 12.02.2023 um 10:50 Uhr

Folge 9: Sonntag, 12.02.2023 um 12:45 Uhr

Folge 10: Sonntag, 19.02.2023 um 08:45 Uhr

Folge 11: Sonntag, 19.02.2023 um 10:35 Uhr

Folge 12: Sonntag, 26.02.2023 um 07:40 Uhr

Folge 13: Sonntag, 26.02.2023 um 10:50 Uhr

Folge 14: Sonntag, 05.03.2023 um 06:45 Uhr

Folge 15: Sonntag, 12.03.2023 um 06:55 Uhr

Folge 16: Sonntag, 19.03.2023 um 06:00 Uhr

Folge 17: Sonntag, 26.03.2023 um 07:25 Uhr

Folge 18: Sonntag, 02.04.2023 um 06:30 Uhr

Folge 19: Sonntag, 09.04.2023 um 03:20 Uhr

Folge 20: Sonntag, 16.04.2023 um 08:05 Uhr

Die Folgen von DSDS 2023 im Stream auf RTL+

Nachdem die erste Folge der großen Jubiläumsstaffel am 14. Januar 2022 ausgestrahlt wurde, wurden die ersten beiden Folgen auf RTL+ zum Stream bereitgestellt. Die weiteren Folgen werden danach jeweils mit TV-Ausstrahlung als Preview der nächsten Folge in der RTL-Mediathek angeboten.

DSDS bekommt noch eine Staffel

Zunächst war angekündigt, dass die Ära DSDS nach der Jubiläumsstaffel vorbei sein sollte. Doch nun hat RTL verkündet: DSDS geht 2024 in eine weitere Staffel! Die Programmchefin Inga Leschek begründet das so: „Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen.“ Eine Besonderheit wird es auch für Staffel 21 geben: Alle Altersgruppen dürfen sich bewerben. Leschek sagt: „Wir suchen den absoluten Superstar quer durch alle Generationen.“

Wer moderiert DSDS 2023?

neue Moderatorin gefunden: Für die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hat RTL einegefunden: Laura Wontorra wird die drei Live-Shows präsentieren. Zudem berichtet sie während der Castings von hinter den Kulissen und spricht mit den Kandidaten.

Über diese neue Aufgabe freut sich Laura Wontorra sehr: „Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow – es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin DSDS moderieren darf. Was für eine Ehre, beim Jubiläum und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!“

Laura Wontorra moderiert die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das ist die DSDS Jury 2023