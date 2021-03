Da waren es nur noch neun: Nach dem letzten Recall auf Mykonos stehen die Halbfinalisten von DSDS 2021 fest. 18 Kandidaten wollten den Sprung in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ schaffen, doch am Ende hat es nur für die Hälfte gereicht.

Wer sind die neun Teilnehmer, die am Samstag, 27.03.2021, um den Einzug ins große Live-Finale kämpfen? Wir stellen euch die Halbfinalisten vor.

DSDS 2021: Diese Kandidaten stehen in den Live-Shows

Anstrengende und aufregende Wochen liegen hinter ihnen. Jetzt scheint das Finale zum Greifen nah. Das sind die neun Teilnehmer, die im Halbfinale von DSDS 2021 stehen:

Daniel „Ludi“ Ludwig

Daniel, genannt Ludi, ist 24 Jahre alt. Der Fotograf, Make-up Artist und Content Creator wurde in Bristol, England geboren und lebt derzeit in Köln. Als 15-Jähriger outete Ludi sich als homosexuell. Er hat einen Faible für Make-up und , genannt, ist 24 Jahre alt. Der Fotograf, Make-up Artist und Content Creator wurde in Bristol, England geboren und lebt derzeit in Köln. Als 15-Jähriger outete Ludi sich als homosexuell. Er hat einen Faible für Make-up und seinem Instagram-Account folgen schon fast 50.000 Fans. Im Laufe des Wettbewerbs bei DSDS schaffte es Ludi, sich gesanglich immer weiter zu steigern.

Daniel „Ludi“

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Daniele Puccia

Der 19-jährige Daniele aus Wuppertal ist aktuell noch Schüler. Mit 5 Jahren begann er Gitarre zu lernen. Mittlerweile spielt er außerdem auch Schlagzeug, Klavier, Bass und Ukulele. Beim Jury-Casting überzeugte er sofort: „Du bist echt ein geiler Typ. Du hast einen mega Auftritt hingelegt“, fand damals Dieter Bohlen.

Daniele

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Jan Böckmann

Jan B. ist 29 Jahre alt, arbeitet als Maurer und Verputzer und lebt seit einem Jahr bei seiner Freundin in Garthe. Dass er so gut singen kann, wussten selbst lange seine Freunde nicht: „Ich habe sonst wohl eine große Fresse, doch was die Musk angeht, hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein“, erklärt Jan. Die Jury war im Casting sehr von ihm überzeugt. Im Laufe der Show hielt der 29-Jährige seine Leistung konstant gut.

Jan

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Jan-Marten Block

Der 25-jährige Jan-Marten aus Süderlügum ist aktuell noch Auszubildender als Kaufmann im E-Commerce. Außerdem arbeitet er als Synchronsprecher und spricht derzeit in eine Rolle in einer russischen Kinderserie. Er spielt Gitarre, Piano, Schlagzeug und Bass. Bei „X-Factor“ schaffte er es 2018 ins Finale. Ob ihm das bei DSDS 2021 auch gelingt?

Jan-Marten

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Karl Jeroban

Der 30-jährige Karl arbeitet als Sport- und Gesundheitstrainer in Düren. Er ist Vater von drei Kindern. Als er neun Jahre alt war, hat ihn sein Vater mit nach New York genommen. Was als Urlaub getarnt war, stellte sich als Umzug heraus: Erst zehn Jahre später kehrte er erstmals wieder nach Deutschland zurück und nahm wieder Kontakt zu seiner Familie auf. Was ihm durch die schwere Zeit geholfen hat? „Musik war seit jungen Jahren wie seelische Therapie für mich“, erklärt Karl.

Karl

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kevin Jenewein

Der 27-jährige Kevin ist gelernter Zimmermann und macht schon sein Leben lang Musik. Für ihn ist es der dritte Anlauf bei DSDS. Er war 2013 in der 10. Staffel DSDS dabei und schaffte es bis in den Auslandsrecall nach Curacao. In der letzten Staffel 2020 kam er bis zum Recall in Südafrika und verfehlte knapp den Einzug in die Top 12. Dieses Mal soll es klappen – Kevin will Deutschlands nächster Superstar werden.

Kevin

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Michelle Patz

Die 26-jährige Michelle aus Dietzhölztal ist Musikerin, Schauspielerin und Sprecherin. Sie beschreibt sich selbst als schräg und anders. Ihr Herz schlug zwar schon immer für die Musik, doch für das Musikstudium fehlten ihr zwei Instrumente, daher entschied sie sich für das Schauspiel. Doch die Liebe zur Musik hat sie nie losgelassen und jetzt will sie bei DSDS 2021 gewinnen.

Michelle

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Pia-Sophie Remmel

Pia-Sophie aus Remscheid hat bereits im Kindergarten angefangen zu singen, war später im Kinder- und Kirchenchor und trat mit 14 Jahren bereits als Sängerin in einer Gaststätte auf. Heute studiert die 20-Jährige Jura in Bochum und möchte später als Strafverteidigerin arbeiten. Sie liebt Schlager und ist großer Fan von Helene Fischer.

Pia

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Starian Dwayne McCoy

Starian wurde in Houston, Texas geboren und wuchs die ersten vier Jahre seines Lebens in den USA auf, bis die Familie zurück nach Deutschland zog. Der heute 19-Jährige arbeitet als Werkskurier in Uhingen. Beim Jury-Casting überzeugte er alle, vor allem Dieter Bohlen war begeistert: „Dein Feeling, der Sound der Stimme, das kann man gar nicht besser machen. Du bist einer der besten Sänger, die wir bisher hatten.“

Starian

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

DSDS 2021: Wer ist raus?

Für neun Kandidaten war nach dem vierten Recall auf Mykonos kurz vor den Live-Shows Schluss. Wer kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Enrico Juniku

Ilaria Di Nieri

Katharina Eisenblut

Kilian Imwinkelried

Lika Bejtulla

Lucas Lehnert

Marvin Ventura Estradas

Serzan „Serrano“ Mehmedov