Bis zum Start von DSDS 2021 im Januar dauert es noch eine ganze Weile. Die Jury der RTL-Show steht aber schon - oder vielleicht auch nicht?

Nachdem der Kölner Sender alle Plätze neben Chef-Juror Dieter Bohlen geräumt hatte, waren die neuen Juroren verkündet worden. Doch um einen von ihn gibt es schon jetzt reichlich Ärger...

Michael Wendler - Zoff um DSDS-Juror

Michael Wendler mehr durch DSDS Juror 2021 engagiert. In den vergangenen Monaten sorgtemehr durch geschenkte Autos , die Hochzeits-Doku mit Laura Müller oder seine Nasen-OP für Schlagzeilen statt durch seine Musik. Trotzdem - oder gerade deswegen - hat RTL den Schlagersänger als neuenengagiert.

Doch jetzt gibt es Ärger. Denn „Der Wendler“ ist nicht wie verabredet in Deutschland erschienen. Wie die „Bild“ berichtet, hätte er am Dienstag aus Miami anreisen sollen. Angeblich sei Fieber der Grund. Bereits zur Presse-Konferenz mit Dieter Bohlen war der 48-Jährige zu spät gekommen, damals sei eine falsche Adresse Schuld gewesen.

Wie die Zeitung berichtet, steht jetzt Wendlers Engagement auf der Kippe. Sollte er nicht rechtzeitig zum Dreh am Mittwoch erscheinen, fliegt er aus der Jury. Das sieht zumindest auch Dieter Bohlen so: „Dann machen wir eben zu dritt weiter. Wir hatten schon richtig tolle Jurys zu dritt. Wichtig ist nur, dass der Kapitän an Bord ist.“

Mike Singer wird der jüngste DSDS-Juror aller Zeiten

Deutschland sucht den Superstar“. Der 20-Jährige wird der jüngste Juror in der DSDS-Geschichte sein. Nicht für Ärger, sondern für eine echte DSDS-Premiere sorgt Mike Singer. Der Teenie-Star ist ebenfalls neu in der Jury von „“. Der 20-Jährige wird der jüngste Juror in der DSDS-Geschichte sein.

Mike Singer freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: "Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job."

Seit seinem 12. Lebensjahr konzentriert sich der Offenburger mit russischen Wurzeln auf die Musik. Mike Singer produzierte und schrieb Songs, die er ins Netz stellte, wo er sich schnell eine große Fangemeinde aufbaute. 2012 wurde er mit einem Coversong auf YouTube quasi über Nacht zum Star. Mittlerweile hat er drei Alben bei Warner Music veröffentlicht, die alle auf dem 1. Platz der deutschen Albumcharts landeten. Außerdem hat er bereits verschiedene internationale Preise gewonnen und bei "The Masked Singer" teilgenommen.

Maite Kelly macht die neue DSDS Jury komplett

Ihr Engagement in der Jury galt bereits im Vorfeld als sicher: Maite Kelly wird in der neuen Staffel neben Poptitan Bohlen Platz nehmen. Die 40-Jährige ist mit der Kelly Family groß geworden, kennt das Business von kleinauf.

„Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen & Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte... spürte ich, ja! Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben“, so Kelly über ihren neuen Juroren-Job. Ihre Hoffnung: „In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann.“

Fest steht: Die neue Jury von Staffel 16 ist eine bunte Mischung aus erfahrenen Musikern. Ob sie am Ende aus drei oder vier Juroren besteht, wird sich zeigen...