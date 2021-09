Nur zwei Tage nach dem Ende der Springreiter-EM beginnt am Dienstag, den 07.09., die Dressur-Europameisterschaft 2021. Drei Titel sind in Hagen bis zum 12.09. zu vergeben. Die deutsche Dressur-Mannschaft will bei der Heim-Europameisterschaft den Titel verteidigen. Das Championat beginnt am Dienstag um 8.30 Uhr mit dem Grand Prix.

Doch wo gibt es die Dressur-EM 2021 zu sehen ?

? Wann starten die Reiter in die Wettkämpfe ?

? Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung, Ausstrahlung im TV und Livestream gibt es hier

Dressur EM 2021 in Hagen: Zeitplan, Termine, Uhrzeit

Das Dressur-Team will bei der Heim-Europameisterschaft in Hagen vom 07.09. bis 12.09. den erkämpften Titel verteidigen. Drei Medaillensätze werden am Rande des Teutoburger Waldes vergeben. Am Dienstag und Mittwoch wird im Grand Prix die Teamwertung geritten. Dazu gibt es seit der EM 2007 im italienischen La Mandria Einzel-Titel im Grand Prix Special (Donnerstag, 09.09.) und in der Kür (Samstag, 11.09.). Erstmals findet die EM als Doppel-Europameisterschaft statt. Auch die Gruppe der U25-Reiter wird um den Titel kämpfen.

Dressur-EM 2021: Wann finden die Wettbewerbe in der Mannschaft und im Einzel statt?

Das sind die Wettbewerbe an den einzelnen Tagen:

Dienstag, 07.09. ab 8.30 Uhr: Grand Prix Teil 1 (Mannschaft)

Dienstag, 07.09, ab 15.45 Uhr: U25-EM Teil 1 (Mannschaft)

Mittwoch, 08.09., ab 8.30 Uhr: Grand Prix Teil 2 (Mannschafts-medaillen)

Mittwoch, 08.09., ab 16 Uhr: U25-EM Teil 2 (Mannschafts-Medaillen)

Donnerstag, 09.09. ab 17 Uhr: Grand Prix Special (Einzel-Medaillen)

Freitag, 10.09. ab 8 Uhr: U25-EM Granx Prix Teil 1 (Einzelwertung)

Samstag, 11.09. ab 8 Uhr: U25-EM Grand Prix Teil 2 (Einzel-Medaille)

Samstag, 11.09. ab 13 Uhr: Grand Prix Kür (Einzel-Medaille)

Sonntag, 12.09. ab 9 Uhr: U25-EM Grand Prix Kür (Einzel-Medaille)

Übertragung der Dressur-EM live im TV auf ARD und im Livestream

TV-Berichterstattung zurück. Nur das Einzelfinale in der Kür wird am Samstag, 11.09., von der ARD ab 14.30 Uhr live gezeigt. Am Folgetag gibt es das zum Rahmenprogramm der EM gehörende Springen der Riders Tour im Internet bei „sportschau.de“. Alle anderen Prüfungen laufen im Netz bei „ Die öffentlich-rechtlichen Sender halten sich mit ihrer-Berichterstattung zurück. Nur das Einzelfinale in der Kür wird amvon derab 14.30 Uhrgezeigt. Am Folgetag gibt es das zum Rahmenprogramm der EM gehörende Springen der Riders Tour im Internet bei „“. Alle anderen Prüfungen laufen im Netz bei „ clipmyhorse.tv “. Zu diesen Zeiten werden die Dressur-Wettbewerbe im Fernsehen und im Livestream übertragen:

Dienstag, 07.09. ab 8.20 Uhr auf ClipMyHorse.TV

Mittwoch, 08.09 ab 8.20 Uhr auf ClipMyHorse.TV

Donnerstag, 09.09 ab 16.50 Uhr auf ClipMyHorse.TV

Samstag, 11.09. ab 12.50 Uhr auf ClipMyHorse.TV

Samstag, 11.09. von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im ARD und im Livestream der ARD

Tickets für die Dressur EM 2021 in Hagen