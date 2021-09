Dressur-Europameisterschaft 2021. Die deutsche Dressur-Mannschaft will bei der Heim-EM in Hagen bei Osnabrück den Titel verteidigen. Nach zwei Siegen in Folge versucht das deutsche Dressur-Team bei der EM im eigenen Land, den Hattrick zu schaffen. Anschließend sind die Reiterinnen im Einzel wieder Konkurrentinnen. Nur zwei Tage nach dem Ende der Springreiter-EM mit dem Einzel- Gold für André Thieme in Riesenbeck beginnt an diesem Dienstag die. Die deutschewill bei derinbei Osnabrück den Titel verteidigen. Nach zwei Siegen in Folge versucht das deutsche Dressur-Team bei derim eigenen Land, den Hattrick zu schaffen. Anschließend sind dieimwieder Konkurrentinnen.

Punkte und Platzierung bei der Dressur EM 2021 – so schnitt das deutsche Team.

Dressur EM in Hagen: Die ersten Ergebnisse und Punkte für Deutschland

Zur Halbzeit der Mannschafts-Entscheidung liegt Deutschland bei der Dressur-EM in Hagen auf Platz zwei (148,945 Punkte). Am ersten Tag der Dressur-Europameisterschaft hat es im deutschen Team nicht die erhoffte Begeisterung gegeben. Die Dressurreiterinnen starteten beim Heimspiel in Hagen bei Osnabrück mit mäßigen Ergebnissen und liegen nach zwei von vier Paaren hinter Großbritannien (152,065 Punkte) nur auf Rang zwei und knapp vor Dänemark (145,777 Punkte). Es habe „kleine Fehler“ gegeben“, sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu, diese seien „aber teuer“ gewesen. „Ohne Fehler wäre es mir lieber gewesen“, sagte die Bundestrainerin.

Mit 74,985 Prozentpunkten stand für Schneider das drittbeste Einzelergebnis zu Buche, besser als sie waren die Britin Charlotte Fry mit Everdale und die Dänin Nanna Skodborg mit Othilia.

Helen Langehanenberg sagte über ihre 73,960 Prozentpunkte: „Es waren ein paar kleine, unnötige Fehler, da ist noch Luft nach oben."

Dressurreiten-EM 2021: Ergebnisse nach Tag 1

Einzelergebnisse im Überblick: Wie schnitten die Reiterinnen und Reiter am 07.09. im Teil 1 der Mannschafts-Entscheidung ab? Eine ausführliche Auflistung der Ergebnisse gibt es hier . Dieim Überblick:

1. Großbritannien (Charlotte Fry): 77,671 %-Punkte

2. Dänemark (Nanna Skodborg Merrald): 75,078 %-Punkte

3. Deutschland (Dorothee Schneider): 74,985 %-Punkte

4. Großbritannien (Gareth Hughes): 74,394 %-Punkte

5. Deutschland (Helen Langehanenberg): 73,960 %-Punkte

6. Österreich (Victoria Max-Theurer): 73,960 %-Punkte

7. Niederlande (Marlies Van Baalen): 72,531 %-Punkte

8. Niederlande (Adelinde Cornelissen): 72,484 %-Punkte

9. Schweden (Jeanna Hogberg): 72,252 %-Punkte

10. Finnland (Emma Kanerva): 71.304 %-Punkte

Dressurreiterin Helen Langehanenberg (Deutschland) reitet auf Annabelle.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Rang zwei für die Dressurreiterrinnen an Tag 1 der EM in Hagen

Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Annabelle und Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus unterliefen am Dienstag zu viele Patzer. Nun steht das Team auf einem ungewohnten Platz zwei und muss am Mittwoch eine Aufholjagd starten. Erste Starterin war Schneider. Die 52-Jährige ritt Faustus, weil ihr Toppferd Showtime nicht fit ist, und war „im Großen und Ganzen“ zufrieden mit dem Grand Prix. „Es ist schon ein besonderes Gefühl, das erste Mal mit diesem Pferd ein Championat zu reiten“, sagte Schneider, die wie Isabell Werth bereits in Göteborg und Rotterdam zum siegreichen EM-Team gehörte. „Er muss noch mehr Sicherheit gewinnen im Viereck“, sagte die Reiterin. „Zwei, drei Momente mit Unsicherheiten“ habe es bei Faustus gegeben.

Als zweite Reiterin des Heim-Teams ritt Helen Langehanenberg mit Annabelle. Die 39 Jahre alte Reiterin aus Billerbeck war bei den Olympischen Spielen in Tokio Ersatzreiterin und konnte nun bei der EM ein frisches Pferd präsentieren. „Ich hatte richtig Lust“, sagte Langehanenberg. Allerdings unterliefen ihr zwei deutliche Fehler, so dass ihr Fazit gemischt ausfiel: „Ich bin nicht unzufrieden, aber ich bin auch nicht zufrieden.“

Dressur EM 2021 in Hagen: Die Reiterinnen der deutschen Mannschaft

Am Dienstag ging die Medaillen-Jagd des deutschen Pferdesports mit den Dressur-Titelkämpfen im eigenen Land schon weiter. Zunächst starten Dorothee Schneider und Helen Langehanenberg. Im zweiten Teil des Teilnehmerfeldes reiten am Mittwoch Isabell Werth und zum Abschluss Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Schneider, Werth und von Bredow-Werndl gehörten auch vor zwei Jahren zum Team, das EM-Gold in Rotterdam gewann.

Die Reiterinnen der deutschen Mannschaft und ihre Pferde im Überblick:

Isabell Werth aus Rheinberg sitzt im Sattel der Stute Weihegold – ihr Olympia-Pferd Bella Rose wird eine Woche später in Aachen aus dem Sport verabschiedet

aus Rheinberg sitzt im Sattel der Stute Weihegold – ihr Olympia-Pferd Bella Rose wird eine Woche später in Aachen aus dem Sport verabschiedet Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen startet ihrem Goldpferd Dalera.

aus Tuntenhausen startet ihrem Goldpferd Dalera. Helen Langehanenberg aus Billerbeck reitet auf Annabelle

aus Billerbeck reitet auf Annabelle Dorothee Schneider aus Framersheim, die in Göteborg und Rotterdam zum siegreichen EM-Team gehörte reitet Faustus, weil ihr Toppferd Showtime nicht fit ist

Die Mannschaft der U25 im Dressurreiten bei der Europameisterschaft in Hagen

Diese Reiterinnen und Reiter starten bei der U25-EM in Hagen: