Die deutschen Springreiter wollen bei der Heim-EM Wiedergutmachung für Olympia betreiben - und liegen nach dem Zeitspringen zum Auftakt am Mittwoch voll auf Kurs. Vom 01.09.2021 bis 05.09.2021 findet in Riesenbeck die Europameisterschaft 2021 im Springreiten statt.

Springreiten EM in Riesenbeck 2021: Termine und Zeitplan

Die EM im Springreiten findet in Riesenbeck auf der Anlage des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum statt. Am Donnerstag, 02.09., und Freitag, 03.09., geht es um den Titel in der Mannschaftswertung, am Sonntag, 05.09., endet die EM mit der Entscheidung im Einzel.

Mittwoch, 01.09.2021 , ab 11 Uhr: Zeitspringen Prüfung

, ab 11 Uhr: Donnerstag, 02.09.2021 , ab 13 Uhr: Nationenpreis Teil 1 – Mannschaftsentscheidung

, ab 13 Uhr: Nationenpreis Teil 1 – Freitag, 03.09.2021 , ab 13 Uhr: Nationenpreis Teil 2 – Mannschaftsentscheidung

, ab 13 Uhr: Nationenpreis Teil 2 – Sonntag, 05.09.2021, ab 14 Uhr: Einzelfinale – Runde 1 und 2

Reiten EM 2021: Übertragung per Livestream und im Free-TV bei ZDF und One

ZDF und ARD. Im TV-Programm sind am Donnerstag, Freitag und Sonntag die Springreiter zu sehen. Auf der Seite Übertragung im Free-TV und im Livestream gibt: Die Übertragung aus Riesenbeck übernehmen. Imsind am Donnerstag, Freitag und Sonntag die Springreiter zu sehen. Auf der Seite ClipMyHorse.TV gibt es die EM zusätzlich zu sehen. Wo und wann genau es eineimund imgibt:

Donnerstag, 02.09.2021 : Die Nationenwertung bei der Springreiten EM wird von 12.45 bis 16.15 Uhr auf One übertragen

: Die Nationenwertung bei der Springreiten EM wird von 12.45 bis 16.15 Uhr auf übertragen Freitag, 03.09.2021 : Im TV-Programm des ZDF wird von 15 bis 16 Uhr das Mannschaftsspringen der EM übertragen unter der Moderation von Kristin Otto; Reporter ist Gert Herrmann. Es gibt einen Live-Stream auf der Webseite des ZDF.

: Im TV-Programm des wird von 15 bis 16 Uhr das Mannschaftsspringen der EM übertragen unter der Moderation von Kristin Otto; Reporter ist Gert Herrmann. Es gibt einen Live-Stream auf der Webseite des ZDF. Sonntag, 05.09.2021: Das Einzelspringen überträgt das ZDF von 15.45 bis 17 Uhr live im TV. Zu sehen ist es auch im Live-Stream. Ein Video ist verfügbar ab 15.45 Uhr. Hier geht es zum Stream des ZDF.

Ergebnisse bei der EM im Springreiten 2021 in Riesenbeck

EM-Neuling David Will glänzte bei seinem ersten Einsatz bei einem Championat am Mittwoch in Riesenbeck mit einer famosen Runde mit seinem Pferd C Vier und verhalf seinem Team zu Platz zwei im Zeitspringen. De 33-Jährige aus dem hessischen Dagobertshausen ist im Einzel sogar Erster. Das Team von Bundestrainer Otto Becker liegt nach dem Zeitspringen mit 4,77 Strafpunkten nur hinter Olympiasieger Schweden (3,59). Auf den Plätzen drei und vier folgen die Schweiz (5,47) und die Niederlande (8,97).

Will blieb als Schlussreiter ohne Abwurf und im Einzel mit 0 Strafpunkten vor dem Schweden Peder Fredricson mit Catch Me Not (0,46). Zweitbester deutscher Reiter ist Christian Kukuk aus Riesenbeck, der bei seinem Heimspiel mit Mumbai (1,93) auf Rang zehn kam.

Als Erster des deutschen Teams musste André Thieme in den Parcours. Trotz eines Abwurfs kam der 46-Jährige aus Plau am See mit Chakaria (2,84) noch auf Rang 17 in der Einzelwertung.

Für Maurice Tebbel, dessen Don Diarado nicht fit ist, war Marcus Ehning am Vorabend ins Team gerutscht und kassierte mit Stargold zwei Abwürfe.

Ergebnisse im Springen bei der 1. Wertungsprüfung am 1.9.2021:

1. David Will (Pfungstadt) - C Vier 1:11,66 Min.

2. Peder Fredricson (Schweden) - Catch me not S +0,92 Sek.

3. Douglas Lindelöw (Schweden) - Casquo Blue +2,33

4. Olivier Robert (Frankreich) - Vivaldi Des Meneaux +2,39

5. Martin Fuchs (Schweiz) - Leone Jei +2,61

6. Frank Schuttert (Niederlande) - Lyonel D +2,62

7. Piergiorgio Bucci (Italien) - Naiade D'Elsendam Z +2,73

8. Eduardo Álvarez Aznar (Spanien) - Legend +2,98

9. Marc Houtzager (Niederlande) - Sterrehof's Calime +3,30

10. Christian Kukuk (Riesenbeck) - Mumbai +3,86

17. Andre Thieme (Plau am See) - DSP Chakaria +5,67

30. Marcus Ehning (Borken) - Stargold +8,66

Gesamtwertung bei der EM im Springen 2021: Stand nach 1 von 3 Wertungsprüfungen

Angeführt vom Tagesbesten David Will sind die deutschen Springreiter bei der Heim-EM in Riesenbeck gut aus den Startlöchern gekommen. Der 33 Jahre alte EM-Debütant aus Marburg legte am Mittwoch im Zeitspringen auf C-Vier fehlerfreie 71,66 Sekunden hin und übernahm die Führung im Einzel. In der Teamwertung liegt die Equipe von Bundestrainer Otto Becker, die Wiedergutmachung für die enttäuschenden Olympischen Spiele betreiben will, hinter Schweden auf Rang zwei.

1. David Will (Pfungstadt) - C Vier 0,00 Strafpkt.

2. Peder Fredricson (Schweden) - Catch me not S 0,46

3. Douglas Lindelöw (Schweden) - Casquo Blue 1,17

4. Olivier Robert (Frankreich) - Vivaldi Des Meneaux 1,20

5. Frank Schuttert (Niederlande) - Lyonel D 1,31

6. Martin Fuchs (Schweiz) - Leone Jei 1,31

7. Piergiorgio Bucci (Italien) - Naiade D'Elsendam Z 1,37

8. Eduardo Álvarez Aznar (Spanien) - Legend 1,49

9. Marc Houtzager (Niederlande) - Sterrehof's Calime 1,65

10. Christian Kukuk (Riesenbeck) - Mumbai 1,93

17. Andre Thieme (Plau am See) - DSP Chakaria 2,84

30. Marcus Ehning (Borken) - Stargold 4,33

Springreiten EM 2021: Wer ist im Team der deutschen Springreiter?

Die Chance zur Revanche hatte mit einem Schock am Abend vor der EM begonnen: Die deutschen Springreiter müssen bei der Heim-Europameisterschaft einen schweren Ausfall verkraften. Maurice Tebbel fällt mit seinem Pferd Don Diarado aus. Der Hengst lahmte am Dienstag und kann wegen eines Hufgeschwürs nicht eingesetzt werden. Für Tebbel und Don Diarado rücken Marcus Ehning und Stargold ins deutsche Team nach.

Zum Team im Springen gehören außerdem: