Doreen Steinert ist eine deutsche Sängerin, die im Jahr 2004 zusammen mit ihrer Band Nu Pagadi einem größerem Publikum bekannt geworden ist. Seitdem sie die Band verlassen hat, ist sie unter dem Künstlernamen Reen als Solokünstlerin aktiv. Seit einigen Jahre betreibt sie außerdem einen eigenen Podcast unter dem Namen „Natürlich Kohlensäure“. Ab Mitte November 2022 nimmt sie nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Während Doreen Steinert immer wieder in den Schlagzeilen ist, ist über ihr Privatleben nicht allzu viel bekannt. Hat sie einen Partner? Wie hoch ist ihr Vermögen? Und wie heißt ihr Instagram-Account? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über die Sängerin wissen müsst.

Doreen Steinert im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu der Sängerin auf einen Blick:

Name: Doreen Steinert

Doreen Steinert Beruf: Sängerin, Songwriterin, Podcasterin, Schauspielerin

Sängerin, Songwriterin, Podcasterin, Schauspielerin Geburtstag: 04. November 1986

04. November 1986 Alter: 36 Jahre

36 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Geburtsort: Potsdam

Potsdam Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: keine

keine Instagram: reenofficialmusic

Doreen Steinert nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

18. November 2022 an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Gegenüber Sat.1 erzählt sie: „Ich bin alles, aber kein WG-Typ.“ Mit ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ wagt sie einen ganz neuen Schritt: „Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere! Ich glaube allerdings nicht, dass es für mich ein Vorteil sein wird, ein Newbie zu sein, sondern eher ein Nachteil.“ Als WG-Typ sieht sich Doreen Steinert offensichtlich nicht, auch alltägliche Dinge wie das Duschen vor den Kameras geben ihr zu denken: „Das würde ich am liebsten nackt machen, aber das geht dort halt nicht.“ An der Seite weiterer 24-stündiger Beobachtung durch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten TV-Container. Doreen Steinert nimmt ab deman derder-Show „Promi Big Brother“ teil. Gegenüber Sat.1 erzählt sie: „Ich bin alles, aber kein WG-Typ.“ Mit ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ wagt sie einen ganz neuen Schritt: „Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere! Ich glaube allerdings nicht, dass es für mich ein Vorteil sein wird, ein Newbie zu sein, sondern eher ein Nachteil.“ Alssieht sich Doreen Steinert offensichtlich nicht, auch alltägliche Dinge wie das Duschen vor den Kameras geben ihr zu denken: „Das würde ich am liebsten nackt machen, aber das geht dort halt nicht.“ An der Seite weiterer Teilnehmer begibt sie sich in die Welt des großen Bruders und lebt unterdurch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten

Doreen Steinert ist die Ex-Freundin von Sido

Doreen Steinert lernte den Rapper Sido im Jahr 2005 kennen und lieben. Die beiden führten sieben Jahre lang eine Beziehung und veröffentlichten in dieser Zeit auch gemeinsame Lieder. Am 14. Februar 2010 verlobte das Paar sich schließlich. Zu einer Hochzeit kam es jedoch nie, da sich die beiden im Frühjahr 2012 trennten. Laut „Promiflash“ sei die Beziehung damals nicht im Guten auseinander gegangen. Sido heiratete nur einige Monate später Doreen Steinerts ehemalige Freundin Charlotte Würdig.

Hat Doreen Steinert einen Freund und Kinder?

Nachdem Doreen Steinert und der Rapper Sido sich getrennt hatten, ging die Sängerin zunächst als Single durchs Leben. Im März 2020 erzählte sie dann gegenüber „Promiflash“ zum ersten Mal von dem neuen Mann an ihrer Seite. „Ich bin sehr, sehr doll verliebt. Ich bin ziemlich glücklich schon seit – oh wir haben‘s nicht so mit Zahlen – aber vier Jahre oder so.“ Die Blondine sei zwar nicht verheiratet, hoffe aber, dass ihr Liebster für immer an ihrer Seite bleiben würde. Bisher hat Doreen Steinert ihren Partner allerdings aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Aus diesem Grund ist auch sein Name zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Doreen Steinert hat aktuell auch keine Kinder.

Doreen Steinert mit Band Nu Pagadi bei „Popstars“

Doreen Steinert nahm 2003 an der dritten Staffel der Gesangsshow „Popstars“ teil, schaffte es darin jedoch nur unter die besten 50 Talente. Ein Jahr später trat sie erneut in der Show an und wurde an der Seite von Markus Grimm, Patrick Boinet und Kristina Dörfer zum Mitglied der neu gegründeten Band Nu Pagadi. Nach der Nummer-1-Single „Sweetest Poison“, dem Hit-Album „Your Dark Side“ und einigen Monaten, die erfolgreich ins Land zogen, verließ Doreen die Band im Mai 2005.

Doreen Steinert: Solokarriere als Reen

Nachdem Doreen Steinert die Band Nu Pagadi verlassen hatte, startete sie eine Solokarriere als Sängerin. Zusammen mit den Songschreibern Steve van Velvet und Celina Bostic entstand die Debütsingle „Der Brief (den ich nie schrieb)“, mit der sie im September 2005 die deutschen Charts erreichte. Die Single „Ich bin meine eigene Frau“ wurde etwa ein Jahr später veröffentlicht. Der Text zu diesem Titel wurde von ihrem damaligen Lebensgefährten dem Rapper Sido geschrieben. Auf dem im Mai 2008 erschienenen Long-Player „Ich und meine Maske“ des Rappers hatte sie mit dem Song „Nein!“ außerdem einen Gastbeitrag.

Im Jahr 2011 trat Doreen Steinert mit ihrer Single „Wie konntest du nur?“ beim „Bundesvision Song Contest“ für Brandenburg an und erreichte Platz 13. Zuvor veröffentlichte sie ihr erstes eigenes Studioalbum unter dem Namen „Vorsicht zerbrechlich“.

Anschließend legte Doreen Steinert eine längere Karrierepause ein. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie schließlich unter dem neuen Künstlernamen Reen die Single „Missing You“. Ein Jahr später veröffentlichte sie daraufhin zusammen mit dem Rapper Finch das Lied „Ich will einen Mann“, welches auf dessen Album „Finchi’s Love Tape“ erschienen ist. Im selben Jahr war der Rapper außerdem auf ihrer veröffentlichten Single „Bow Out“ zu hören.

Doreen Steinert hat den Podcast „Natürlich Kohlensäure“

Die Musik ist jedoch nicht Doreen Steinerts einzige Leidenschaft. Seit 2021 erscheint ihr Podcast „Natürlich Kohlensäure“. Darin empfängt sie Gäste wie Alexander Klaws, Eric Stehfest, Collien Ulmen-Fernandes oder Micaela Schäfer, um mit ihnen über private Themen zu sprechen. Doreen Steinerts Podcast schaffte es bis auf Platz 10 der Podcastcharts bei „Spotify“.

Doreen Steinert auf Instagram

Doreen Steinert hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 17.000 Fans (Stand: November 2022). Dort veröffentlicht sie hauptsächlich Bilder von sich selbst. Hin und wieder gewährt sie ihren Followern jedoch auch Einblicke in ihr Berufsleben als Sängerin.

Wie hoch ist das Vermögen von Doreen Steinert?

Durch ihre jahrelange Karriere als Sängerin hat Doreen Steinert in den vergangenen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtliches Vermögen angehäuft. Fans fragen sich aus diesem Grund, wie hoch dieses ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben. Sollten die entsprechenden Informationen dazu veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.