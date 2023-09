Am 1. September 2023 öffnet Dreamland ein letztes Mal seine Pforten auf Netflix: Die Fantasy-Seriegeht zu Ende. Fünf Jahre lang erzählte Schöpfer Matt Groening, der auch die Kult-Serien „Simpsons“ und „Futurama“ erfand, die Geschichte derund ihren Freunden. In Staffel 5 muss die Hauptfigur nun ihre Mutter besiegen, wenn sie Dreamland retten will.