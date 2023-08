„Die Höhle der Löwe“ geht an diesem Montag in die 14. Staffel. In der ersten Folge wird es besonders emotional: Kurz nach seinem Pitch bricht ein Gründer vor laufenden Kameras in Tränen aus!

Cashewsaft soll deutschen Markt erobern

Die Rede ist von Simon Debade. Der 44-Jährige möchte mit seinem Produkt „Akoua“ die Herzen der Löwen gewinnen. Der Unternehmer aus Benin hat einen Saft aus Cashewäpfeln auf den Markt gebracht. Das Kuriose: Obwohl die süßen Früchte als Vitamin-C-Bomben gelten, werden sie bei der Ernte in Afrika reihenweise entsorgt. „Das ist nicht nur eine große Verschwendung, sondern für die Bauern auch ein großer finanzieller Verlust. Das wollte ich auch im Sinne der Nachhaltigkeit verändern“, betont der ehrgeizige Gründer.

Gründer bricht in Tränen aus

Nun will Simon Debade den Cashewsaft in Deutschland groß machen. In seiner Heimat Benin wird er dafür sehr gewürdigt. Sein Ziel war es immer, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Afrikaner ist ein großer Fan von „Die Höhle der Löwen“ und hat alle Staffeln gesehen. Während seines Auftritts realisiert Simon Debade, dass er sich gerade einen kleinen Traum erfüllt hat. „Ich kriege Gänsehaut“, betont der Unternehmer und bricht in Tränen aus. Endlich kann er sein Herzensprojekt vorstellen.

Simon Debade bittet Löwen um Hilfe