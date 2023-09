Montags trauen sich derzeit wieder mutige Gründer und Gründerinnen in die „Die Höhle der Löwen“ auf VOX. Sie präsentieren ihre Produktideen vor den Investoren und Investorinnen. Einen Deal mit nach Hause nehmen will auch Gründerin Jasmin Kamann. Am Montag, 18.09.2023, ist sie in der vierten Folge von Staffel 14 zu sehen. In der Arena präsentiert sie ihre Marke ruby, die die Löwen „in die Welt der Liebe, Lust und Leidenschaft entführen“ soll.

Mit welchen Produkten ihr das gelingen könnte, welche Inhaltsstoffe zu mehr sexueller Lust führen sollen und welchen Deal die Gründerin anstrebt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist ruby

Die von Jasmin Kamann gegründete Marke ruby widmet sich einem Thema, über das nach wie vor viel zu oft geschwiegen wird: sexuelle Unlust bei Mann und Frau. Laut der Gründerin ist es insbesondere die weibliche Unlust, für die es kaum Hilfsmittel auf dem Markt gibt. Mit ihren Libido-Tees und -Kapseln will sie genau das ändern. Das Ziel der Gründerin ist es, das Sexleben ihrer Kundinnen und Kunden wieder zum sinnlichen Erlebnis zu machen. Dafür setzt sie auf Heilpflanzen und natürliche Wirkstoffe.

Diese Zutaten stecken in den ruby-Produkten

Made in Germany, 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe und ohne Tierversuche hergestellt: mit ihren Libido-Tees und -Kapseln will Gründerin Jasmin Kamann die Wellness Industrie revolutionieren. Um trotz 100 Prozent Natürlichkeit eine Wirksamkeit zu erzielen, setzt sie auf natürliche Aphrodisiaka und Potenzmittel. In den Kapseln für Frauen sind unter anderem Maca, Ginseng, Ingwer und Shatavari enthalten. Shatavari ist bekannt als indisches Heilmittel, welches bei Einnahme zu einem gesteigerten Lustempfinden führen soll. In den Kapseln für Männer sind ebenfalls Maca und Ginseng enthalten. Darüber hinaus enthalten sie Zink, L-Arginin und Tribulus. L-Arginin ist eine Aminosäure, die gegen Erektionsprobleme helfen soll.

Die wichtigsten Fakten zu Ruby

In deutschen Apotheken sind ruby-Produkte erhältlich. Auch im eigenen Webshop könnt ihr zuschlagen. Alle weiteren Infos zur Marke und den Produkten findet ihr hier:

Gründerin: Jasmin Kamann

Jasmin Kamann Sitz: Berlin

Berlin Produkte: Kapseln, Tees, Kondome

Kapseln, Tees, Kondome Preis: 34,90 Euro für 20 Kapseln, 24,90 Euro für 35 g Tee

34,90 Euro für 20 Kapseln, 24,90 Euro für 35 g Tee Website mit Shop: onlyruby.de

onlyruby.de Instagram: onlyruby.de

onlyruby.de Tiktok: onlyruby.de

onlyruby.de Pinterest: onlyrubyde

onlyrubyde Facebook: onlyruby.de

Auf welchen Deal hofft die Gründerin?

Jasmin Kamann steht mit ruby noch ganz am Anfang und setzt daher auf die Unterstützung von den Löwen. Für 15 Prozent ihrer Firmenanteile erhofft sich die Gründerin 250.000 Euro. Ob einer der Löwen diesen Deal eingeht, erfahrt ihr am 18.09.2023 um 20:15 Uhr auf VOX.