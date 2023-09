In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder innovative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf Vox. In Folge 4 am 18.09.2023 stellen Dr. Christian Behrendt, Dr. Silvia Behrendt und Matthias Kutscher Sturfer vor. Das Gründer-Team möchte die Rückenschmerzen der Menschen mit ihrem ergonomischen Bürostuhl heilen.

Was steckt hinter Sturfer? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über das Produkt wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter Sturfer?

Das Gründer-Duo aus Dr. Christian Behrendt, Inhaber zweier Praxen in Freilassing und Salzburg, und Matthias Kutscher, Wirtschaftsingenieur, wird heute von Dr. Silvia Behrendt unterstützt, die ebenfalls einiges in das Start-up investierte. „Etwa die Hälfte aller Deutschen hat Rückenschmerzen und die Ursache dafür ist das Sitzen“, erklärt der Arzt. Sitzen tun wir Menschen schon früh und oft. „Aber es ist nicht das Sitzen im Büro, sondern das Sitzen in der Grundschulzeit, was zu zahlreichen Muskelverkürzungen geführt hat.“ Wie kann man diese Schmerzen lindern? Ärzte sagen, man sollte den Hüftbeugemuskel täglich dehnen, doch die meisten sind entweder zu faul oder zu beschäftigt, um regelmäßig Dehnübungen zu machen. Deshalb haben die Gründer Sturfer entwickelt, ein Stuhl, der den Rücken trainiert, während man arbeitet. „Auf den ersten Blick ein ergonomischer Bürostuhl, verwandelt sich der Sturfer mit wenigen Handgriffen in ein vielseitiges multifunktionales Ganzkörper-Trainingsgerät und integriert die täglichen Dehnungsübungen vollautomatisch an ihrem Arbeitsplatz“, erklärt Kutscher das Konzept.

Tillmann Schulz dehnt seine Beinmuskulatur am Sturfer. Überzeugt ihn der ergonomische Stuhl?

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Was sind die Vorteile von Sturfer?

Es hat über fünf Jahre, zwei Millionen Euro und eine Menge Schweiß und Anstrengung gebraucht, bis Sturfer perfektioniert wurde. Der ergonomische Stuhl kann zum Dehnen umgebaut werden. Um den Rückenschmerz zu lindern, kann man sich ganz einfach am Stuhl dehnen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Trainingszubehör. Verkürzte Muskeln werden so wieder stärker und flexibler. Ein weiterer Plus-Punkt hat der Sturfer noch: „Der Sturfer verbessert nicht nur die Rückengesundheit, sondern durch die spezielle Sitzposition reduziert er das Hohlkreuz und sorgt für einen flacheren Bauch.“

Die wichtigsten Fakten zu Sturfer

Auf der Webseite mit Shop bietet das Start-up außer den Stühlen noch einen passenden, verstellbaren Tisch an. Die wichtigsten Infos zu Sturfer und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Dr. Christian Behrendt, Matthias Kutscher und zur Unterstützung Dr. Silvia Behrendt

Dr. Christian Behrendt, Matthias Kutscher und zur Unterstützung Dr. Silvia Behrendt Sitz: Freilassing

Freilassing Produkte mit Preis: Sturfolino, Sturfstands (ab 1.399 Euro), Sturfchairs (ab 1.999 Euro), Light Sturfer (ab 2.999 Euro), Sturfer (4.979 Euro), Sturftables (959-989 Euro)

Sturfolino, Sturfstands (ab 1.399 Euro), Sturfchairs (ab 1.999 Euro), Light Sturfer (ab 2.999 Euro), Sturfer (4.979 Euro), Sturftables (959-989 Euro) Webseite mit Shop : sturfer.com

: sturfer.com Instagram: sturfer_gmbh

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Die Gründer aus Freilassing präsentieren Sturfer, da sie Hilfe von den Löwen benötigen. Ihr Ziel ist es nämlich, den Vertrieb, die Marketingaktivitäten und die Produktion zu erhöhen. Ihr Angebot an die Löwen: 1,2 Millionen Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Schlägt einer der Löwen zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?