In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder kreative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf VOX. In Folge 4 am 18.09.2023 stellt Lukas Leipertz Frinsh vor. Der Gründer möchte mit seinem Produkt die Ingwer-Getränkewelt revolutionieren.

Was steckt hinter Frinsh? Wer ist der Gründer? Alles, was ihr über den Frozen Ingwer Shot wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter Frinsh?

Lukas Leipertz aus Jülich will das Herstellen von Ingwer-Getränken vereinfachen. Die Idee dazu kam ihm, nachdem ihm seine Großmutter Ingwertee zum Stärken des Immunsystems vorgeschlagen hatte. Denn in seinem Beruf als Pädagoge wird man öfter krank. Doch das Zubereiten war für ihn zeitlich nicht möglich. So entstand Frinsh – ein tiefgefrorener Ingwer-Würfel.

Lukas Leipertz erzählt den Löwen die Entstehungsgeschichte seines Produkts.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Wie funktioniert Frinsh?

Wer eine Ingwerschorle oder einen Ingwertee trinken möchte, muss einfach nur den Frinsh-Würfel mit Wasser übergießen – sei es Sprudelwasser oder heißes Wasser. Auch ein Ingwershot kann man damit zubereiten, indem man den Würfel mit ein bisschen Wasser verrührt. Da man ihn nicht schälen, schneiden oder pressen muss, entfällt die Zeit, die man zum Anrühren braucht. Auch muss man den Tee nicht ziehen lassen, denn abgesehen von Ingwer sind keine weiteren Zusatzstoffe enthalten.

Die wichtigsten Fakten zu Frinsh

Mit seinen Frozen Ingwer Shots will der Gründer die Zubereitung von Ingwer-Getränken revolutionieren. Die wichtigsten Infos zu Frinsh und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Lukas Leipertz

Lukas Leipertz Sitz: Jülich

Jülich Preis: 29,90 Euro (4er-Set)

29,90 Euro (4er-Set) Webseite : frinsh.de

: frinsh.de Instagram: frinsh.de

Auf diesen DHDL-Deal hofft der Gründer

Der Gründer aus Jülich präsentiert sein Produkt, um sein Produkt deutschlandweit in die Tiefkühltruhen zu bringen. Aktuell vertreibt er es ausschließlich an lokale Privatkunden und Gastronome. Sein Angebot an die Löwen: 75.000 Euro für 20 Prozent. Schlägt einer der Löwen zu? Oder geht der Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?