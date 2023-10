Bei „Die Höhle der Löwen“ auf VOX präsentieren gerade jeden Montag wieder Gründerinnen und Gründer ihre innovativen Ideen. Auch die beiden Erfinder von LOOKAS hoffen auf einen Deal mit den Investoren. Am Montag, 02.10.2023, pitchen Annette Muckle und Benjamin Bate ihr Produkt. Dann erfahren wir, ob sie mit ihrer Videobox für Kinder auch die Löwen überzeugen können.

Was die Videobox so besonders in ihrer Anwendung macht und welchen Deal die Gründer anstreben, lest ihr hier.

„Die Höhle der Löwen“: Das steckt hinter LOOKAS

Annette Muckle und Benjamin Bate erfanden ihr Produkt, um Kindern mit der Videobox LOOKAS eine Struktur im Umgang mit Medien zu bieten. Die Box hat eine beschränkte Anwendungszeit und vorgegebene Inhalte. Zusätzlich gibt es ein Webportal, in dem Eltern Inhalte auswählen können. Dort finden sich neben Filmen und Serien auch Hörbücher.

Münze rein, Video ab!

Ein weiteres Spielzeug für Kinder, das die Bildschirmzeit der Kleinen in die Höhe treibt? LOOKAS verspricht genau das Gegenteil. Das Einwerfen sogenannter RFID-Coins erlaubt das Abspielen von Videos. Der Gedanke dahinter: Von klein auf sollen Kinder so einen verantwortungsvollen Medienkonsum erlernen. Besonders einfach in der Anwendung und für Kinder entwickelt gilt bei LOOKAS nicht nur in der Benutzung weniger ist mehr. Auch die Box selbst hat ein intuitives Design und ist in verschiedenen Farben verfügbar.

Die wichtigsten Fakten zu LOOKAS

Im Online-Shop kann die Videobox für Kinder bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart vorbestellt werden. Aktuell wird dort eine voraussichtliche Lieferzeit von 10 Monaten angegeben. Alle weiteren Infos zu Lookas findet ihr hier:

Gründer: Annette Muckle und Benjamin Bate

Annette Muckle und Benjamin Bate Sitz: Pleidelsheim

Pleidelsheim Produkte: Videobox

Videobox Preis: 139,95 Euro

139,95 Euro Website mit Shop: lookas.eu

Auf welchen Deal hoffen die Gründer?

Annette Muckle und Benjamin Bates benötigen finanzielle Unterstützung, um das Serienprodukt fertigzustellen. Für 30 Prozent ihrer Firmenanteile erhoffen sich die Gründer 250.000 Euro. Ob einer der Löwen diesen Deal eingeht, erfahrt ihr am 02.10.2023 um 20:15 Uhr auf VOX.