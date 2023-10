Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. In Folge 6 am 02.10.2023 stellen Evelyn Wagner, Carmine „Mino“ Alfonso Siena und Paula Vorbeck Compounder, eine Webseite, die den Bewerbungsprozess an Hochschulen und Universitäten für angehende Studierende vereinfachen soll, vor.

Wie funktioniert das Programm? Was steckt hinter der Webseite? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Trio? Alle Infos zu Compounder aus Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Compounder

Das Gründer-Trio besteht aus Evelyn Wagner, Carmine „Mino“ Alfonso Siena und Paula Vorbeck. Alle haben sich schon einmal an einer Hochschule oder Universität beworben und wissen, dass der Bewerbungsprozess manchmal echt stressig sein kann. Paula fasst zusammen: „Zunächst muss man sich bei der Orientierung auf verschiedenen Websites Informationen zusammensuchen, um am Ende die Hochschulen und die Studiengänge zu finden, die tatsächlich zu einem passen.“ Doch auch die Verantwortlichen der Hochschule stehen unter Stress, denn pro Jahr bewerben sich Millionen Schüler und Schülerinnen, die nur teilweise aus dem Inland kommen. Das bedeutet: Jede einzelne Bewerbung muss manuell auf Vollständigkeit und Zulassung geprüft werden. Für Studierende und Hochschulen ist das ein immenser Arbeitsaufwand. Damit soll jetzt Schluss sein. Denn mit Compounder wird der Bewerbungsprozess revolutioniert.

Wie funktioniert das revolutionäre Programm?

Die Anmeldung funktioniert ganz einfach. Zunächst ruft man die Compounder-Webseite auf. Dort kann sich jeder Studieninteressierte kostenlos registrieren. Anschließend wird ein Bewerbungsprofil erstellt. Darin werden die wichtigsten Informationen und alle Bewerbungsunterlagen hochgeladen. Jetzt kannst du dich durch das Studienangebot klicken und spannende Studiengänge sowie Hochschulen unter den Favoriten speichern. Bist du fündig geworden, kannst du dich ganz einfach über die Webseite bei deinen auserwählten Hochschulen bewerben – und zwar ohne die Bewerbung ständig neu zusammenstellen zu müssen. Auch die Hochschulen können sich auf Compounder anmelden. Dadurch haben sie den Vorteil, dass ihnen nur vollständige und qualifizierte Bewerbungen zugesendet werden. Sollte es Bewerbungen aus dem Ausland geben, werden diese an das deutsche Notensystem angepasst. Aktuell konzentriert sich Compounder ausschließlich auf private Hochschulen, doch in der Zukunft sollen auch öffentliche Universitäten hinzukommen.

Die wichtigsten Fakten zu Compounder

Auf der Compounder-Webseite kann man sich nicht nur für die verschiedensten Studiengänge bewerben, sondern bekommt auch hilfreiche Tipps für die erste Bewerbung. Außerdem verlost Compounder zweimal 300 Euro pro Jahr unter den Studierenden, die sich über die Webseite für ihr Studium beworben haben. Weitere Infos zu dem Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Evelyn Wagner, Carmine „Mino“ Alfonso Siena, Paula Vorbeck

Evelyn Wagner, Carmine „Mino“ Alfonso Siena, Paula Vorbeck Sitz: Köln

Köln Angebotene Studiengänge: Bachelor, Master, Teilzeit, Vollzeit, berufsbegleitend, dual, Fernstudiengänge, Online-Studiengänge

Bachelor, Master, Teilzeit, Vollzeit, berufsbegleitend, dual, Fernstudiengänge, Online-Studiengänge Preis: kostenlos

kostenlos Online-Plattform: compounder.eu

compounder.eu Instagram: compounder.eu

Auf diesen Deal hofft das Gründer-Trio

Das Ziel des Gründer-Trios ist es, ein Unternehmen zu leiten, das international bekannt ist und die Zukunft der Bewerbungsprozesse für Studierende und Hochschulen zu vereinfachen. Dafür benötigen sie die Hilfe von mindestens einem Löwen. Die Gründer bieten zehn Prozent der Firmenanteile für 400.000 Euro. Schlägt ein Investor zu?