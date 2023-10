Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 02.10.2023, läuft Folge 6 der 14. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo Paul und Jürgen Belthle mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist Die Ölfreunde, Speiseöle, die aus regionalen Saaten stammen.

Welche Geschichte steckt hinter dem Start-up? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu Die Ölfreunde aus Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das steckt hinter Die Ölfreunde

Paul Belthle ist wohl der jüngste Ölmüller in Deutschland. Mit nur 16 Jahren stellt er gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Die Ölfreunde vor. Die Geschichte hinter dem Start-up ist beeindruckend. Paul verbrachte in seiner Kindheit viel Zeit mit seiner Uroma im Garten, denn dort hat sie ihm erlaubt, selbst Gemüse anzubauen und zu ernten. Für Paul war es eine schöne Zeit. Sein Vater dagegen erinnert: „Unsere Küche war permanent verwüstet und das reinste Schlachtfeld.“ Im Alter von zwölf Jahren bekam Paul dann seinen heiß ersehnten Wunsch erfüllt: eine eigene Ölmühle. Sofort begann der Junge eifrig sein eigenes Öl zu produzieren und mit frischen Kräutern zu verfeinern. Nur wenige Zeit später gründete der damals 13-Jährige Die Ölfreunde. Mittlerweile arbeitet die ganze Familie zusammen: Eltern, Großeltern, zwei Onkel und der kleine Bruder.

Tillman Schulz (l.) untersucht die Produkte des Start-ups genauer. Gibt es einen Deal?

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Woraus bestehen die Speiseöle?

Insgesamt bieten Die Ölfreunde aktuell elf verschieden gewürzte Ölsorten an. Das Besondere an Die Ölfreunde ist jedoch die Nachhaltigkeit, denn die Öle und die Kräuter zum Verfeinern stammen alle aus der Region und müssen nicht vom Ausland importiert werden. Außerdem verwenden die Produzenten auch die Nebenprodukte. „Wegschmeißen geht nicht! Aus dem proteinreichen Presskuchen – die Reststoffe von der Ölherstellung – stellen wir Mehle, Proteinpulver und Tierfutter her.“ Die Ölfreunde verkaufen also auch andere Produkte, wie beispielsweise Mehl oder Senf. Die Speiseöle werden komplett von der Familie produziert: vom kontrollierten Anbau über das Pressen und Filtern bis hin zum Abfüllen und Versenden. Die Ölfreunde sind nicht nur online und im Hofladen erhältlich, sondern auch in ausgewählten Supermärkten, wie beispielsweise „REWE“, „Edeka“ oder „ZG Raiffeisen“.

Die wichtigsten Fakten zu Die Ölfreunde

Die Speiseöle sind nicht nur einzeln, sondern auch in Spar-Sets erhältlich. Auf der Webseite erfahrt ihr zudem, welche Preise das Start-up schon gewonnen hat. Weitere Infos zu Die Ölfreunde und der Firma dahinter erfahrt ihr hier:

Gründer: Paul und Jürgen Belthle

Paul und Jürgen Belthle Sitz: Beuron-Thiergarten

Beuron-Thiergarten Produkte: Speiseöle, Tierfutter, Proteinpulver, Mehl, Senf

Speiseöle, Tierfutter, Proteinpulver, Mehl, Senf Preise: Senf (5,79 Euro), Speiseöl 500 ml (7,49 Euro), Bio Speiseöl 500 ml (8,49 Euro)

Senf (5,79 Euro), Speiseöl 500 ml (7,49 Euro), Bio Speiseöl 500 ml (8,49 Euro) Geschmacksvarianten: Pastafreund, Knobifreund, Kräuterfreund, Bruschettafreund, Leindotterfreund, Chillifreund, Rapsfreund, BBQ-Freund, Keltenfreund, Schwarzkümmelfreund, Hopfenfreund, Hanffreund

Pastafreund, Knobifreund, Kräuterfreund, Bruschettafreund, Leindotterfreund, Chillifreund, Rapsfreund, BBQ-Freund, Keltenfreund, Schwarzkümmelfreund, Hopfenfreund, Hanffreund Online-Plattform und Shop: dieoelfreunde.de

dieoelfreunde.de Instagram: oelfreunde

Auf diesen Deal hofft das Gründer-Duo

Zwar sind Die Ölfreunde schon im Einzelhandel verfügbar, doch Paul wünscht sich für die Zukunft ein stärkeres Wachstum und einen Vertriebspartner, der ihm auch als Mentor zur Seite stehen kann. Aktuell kann das Start-up einen guten Umsatz vorweisen. 2019 lag dieser bei 16.800 Euro und konnte sich bis 2022 auf knapp 1,4 Millionen Euro steigern. Ob die Löwen davon beeindruckt sind? Die beiden Gründer bieten zehn Prozent der Firmenanteile für ein Investment von 200.000 Euro an.