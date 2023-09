Jeden Montag öffnet aktuell „Die Höhle der Löwen“ wieder ihre Pforte auf VOX. Gründerinnen und Gründer präsentieren dort ihre innovativen Ideen. Auch die beiden Erfinder von elly&bruce hoffen auf einen Deal mit den Investoren. Am Montag, 25.09.2023, pitchen Michael Scholz und Jan Hrdina ihr Produkt. Dann erfahren wir, ob sie mit ihrer neugedachten Katzentoilette auch die Löwen überzeugen können.

Was die Katzentoilette Cloou so einzigartig macht und welchen Deal die Gründer anstreben, lest ihr hier.

„Die Höhle der Löwen“: Das steckt hinter elly&bruce

Michael Scholz und Jan Hrdina gründeten die Marke elly&bruce, um qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte rund um die Katzenhaltung zu entwickeln. Auch das Design war den beiden Gründern besonders wichtig. Daher wirkt ihre in der Arena präsentierte Katzentoilette Cloou auch eher wie eine moderne Transportbox. Das liegt vor allem daran, dass kein Katzenstreu lose verstreut wird. Durch die integrierte Streu-Auffang-Treppe bleibt das Streu in der Toilette und die Pfoten der Katzen werden sauber.

Aus diesen Modulen besteht die Katzentoilette Cloou

Die Katzentoilette wird in Deutschland produziert und kann zudem 21 Tage getestet werden. Der Clou an Cloou: Man bekommt nicht nur die Katzentoilette geliefert – diese enthält auch eine Schaufel, die Streu-Auffang-Treppe, eine geschlossene Streuwanne sowie einen Streuentsorgungseimer. Die Streuwanne kann im Nachhinein immer wieder ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt ist.

Die wichtigsten Fakten zu elly&bruce

Im Online-Shop kann nicht nur die Katzentoilette Cloou erworben, sondern auch die Streuwanne nachbestelllt werden. Alle weiteren Infos zur Marke und den Produkten findet ihr hier:

Gründer: Michael Scholz und Jan Hrdina

Michael Scholz und Jan Hrdina Sitz: Nürnberg

Nürnberg Produkte: Katzentoilette, Streuwanne

Katzentoilette, Streuwanne Preis: 199,00 Euro für die Katzentoilette Cloou, 49,00 Euro für die Streuwanne

199,00 Euro für die Katzentoilette Cloou, 49,00 Euro für die Streuwanne Website mit Shop: elly-bruce.com

elly-bruce.com Instagram: ellyundbruce

ellyundbruce Facebook: ellyundbruce

ellyundbruce YouTube: ellyundbruce

Auf welchen Deal hoffen die Gründer?

Michael Scholz und Jan Hrdina wollen den Ausbau ihres Unternehmens weiter vorantreiben und neue Märkte erschließen. Für 10 Prozent ihrer Firmenanteile erhoffen sich die Gründer dafür 70.000 Euro. Ob einer der Löwen diesen Deal eingeht, erfahrt ihr am 25.09.2023 um 20:15 Uhr auf VOX.