In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder innovative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf Vox. In Folge 5 am 25.09.2023 stellen Rouven Kosel und Carsten Hinzer Spacies vor. Das Gründer-Duo möchte uns mit ihren Frühstückscerealien in unsere Kindheit zurückkatapultieren – nur mit weniger Zucker und mehr Proteinen.

Was steckt hinter Spacies? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über das Produkt wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter Spacies?

Die Gründer Rouven Kosel und Carsten Hinzer kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Sie können sich noch gut daran erinnern, wie es sich anfühlte, wenn man sich morgens komplett verschlafen an den Küchentisch gesetzt hat, eine Schüssel geholt und Müsli und Milch reingemacht hat. So einfach kann Frühstück sein. Aber: „Frühstückscerealien müssten eigentlich im Süßigkeiten-Regal stehen, weil sie bis zu einem Viertel aus Zucker bestehen. Und noch dazu beinhalten sie keine funktionalen Benefits. Ganz im Gegenteil: Ein Großteil unserer Volkskrankheiten ist auf einen erhöhten Zuckerkonsum zurückzuführen.“ Darum haben die beiden Gründer Spacies gegründet – eine gesündere Alternative zu den zuckerhaltigen Frühstückscerealien. So können wir uns noch immer wie Kinder fühlen und gleichzeitig keinen Zuckerschock erleiden.

Die Gründer von Spacies wollen gesunde Cerealien auf den Markt bringen.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Woraus besteht Spacies?

Spacies sind außerdem die perfekte Mahlzeit für jeden Sportler und jede Sportlerin. Denn die Loops beinhalten nicht nur 96 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Frühstückscerealien, sondern auch viermal mehr Protein. „Sie bestehen aus 41 Prozent Milchprotein Isolat, Reismehl, Süßungsmitteln und natürlichen Farbstoffen aus dem Konzentrat der Süßkartoffel oder Karotte“, erklären die Gründer. Insgesamt bietet das Start-up gerade sechs verschiedene Sorten an. Alternativ kann man sich auch 4er oder 6er-Bundle bestellen. Diese sind zwar etwas teurer, jedoch erhält man eine größere Auswahl an Cerealien. Auf der Webseite von Spacies wird gesagt, dass eine Portion im 4er-Bundle so nur circa 87 Cent kosten würde.

Rapper Cro kooperierte schon mit Spacies

Auch Rapper und Sänger Cro ist ein großer Verfechter von Spacies. Die Gründer haben in Zusammenarbeit mit ihm bereits zwei neue Sorten auf den Markt gebracht: Coco Dreams und Honey Beams, die man sich in einem 2er-Bundle bestellen kann. Cro kann zur Unterstützung zwar nicht mit in „Die Höhle der Löwen“ kommen, doch er schickt eine Botschaft: „Ich bin seit kurzem bei Spacies mit an Bord und wir haben mit ganz viel Liebe ein neues Produkt entwickelt. Wir sind bereit, den Cereal-Markt auseinanderzunehmen.“ Ob das die Löwen auch so sehen?

Die wichtigsten Fakten zu Spacies

Auf der Webseite mit Shop bietet das Start-up eine große Anzahl an unterschiedlichen Bundlen von Frühstückscerealien an. Die wichtigsten Infos zu Spacies und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Rouven Kosel und Carsten Hinzer

Rouven Kosel und Carsten Hinzer Sitz: Essen

Essen Geschmackssorten: Blueberry Bang, Alpha Vanilla, Cosmic Choco, Cinna Moon, Planet Peanut, Hazy Caramel, Coco Dreams, Honey Beams

Blueberry Bang, Alpha Vanilla, Cosmic Choco, Cinna Moon, Planet Peanut, Hazy Caramel, Coco Dreams, Honey Beams Größe: eine Packung beinhaltet 240 g Cerealien

eine Packung beinhaltet 240 g Cerealien Varianten mit Preis: 2er-Bundle (14,90 Euro), 4er-Bundle (27,90 Euro), 6er-Bundle (39,90 Euro), 8er-Bundle (52,90 Euro)

2er-Bundle (14,90 Euro), 4er-Bundle (27,90 Euro), 6er-Bundle (39,90 Euro), 8er-Bundle (52,90 Euro) Webseite mit Shop : spacies.de

: spacies.de Instagram: spacies.official

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Die Gründer aus Essen präsentieren Spacies, da sie Hilfe von den Löwen benötigen. Ihr Ziel ist es nämlich, die Frühstückscerealien auf den Markt und in den Einzelhandel zu bringen. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile. Schlägt einer der Löwen zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?