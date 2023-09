In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder kreative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf VOX. In Folge 5 am 25.09.2023 stellen Sebastian Kadhim und Kai Stork Teablobs vor. Das Gründer-Duo will mit dem Produkt Teetrinken schneller, einfacher und nachhaltiger machen.

Was steckt hinter Teablobs? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die gepressten Teetabletten wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter Teablobs?

Sebastian Kadhim und Kai Stork aus Rosengarten wollen das Zubereiten von Tee vereinfachen. Ein wichtiger Aspekt ist ihnen dabei die Nachhaltigkeit. Um sich die Teefilter zu sparen, die oft viel Müll produzieren, haben sie die Teetablette erfunden. Der Tee wird sehr fein gemahlen und mit organischen Bio-Zutaten gemischt. Das Ganze wird stark gepresst und dann in Pappdosen geliefert. Insgesamt sparen sie so laut eigenen Angaben um die 70 Prozent an Verpackungsmüll im Vergleich zu den klassischen Beuteln.

Löwin Janna Ensthaler testet die Teetablette.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Wie funktioniert Teablobs?

Die Zubereitung von Teablobs ist simpel. Heißes Wasser in die Tasse oder das Glas und dann die Tablette hineingeben und verrühren. Man benötigt kein Sieb oder Beutel dazu. Der Tee muss trotzdem kurz ziehen, aber nicht so lange wie üblich. Aktuell gibt es verschiedene Grüntees, Earl Grey, Minz- und Früchtetees.

Die wichtigsten Fakten zu Teablobs

Mit ihren Teetabletten wollen die Gründer die Zubereitung von Tee vereinfachen und nachhaltiger machen. Die wichtigsten Infos zu Teablobs und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Sebastian Kadhim und Kai Stork

Sebastian Kadhim und Kai Stork Sitz: Rosengarten

Rosengarten Preis: 6,99 Euro (20er-Packung)

6,99 Euro (20er-Packung) Varianten: Ingwer Zitrone, Green Mango, Grüne Minze, Rooibos Vanille, Earl Grey, China Sencha, Berry Hibiscus

Ingwer Zitrone, Green Mango, Grüne Minze, Rooibos Vanille, Earl Grey, China Sencha, Berry Hibiscus Webseite : teablobs.de

: teablobs.de Instagram: teablobs

Auf diesen DHDL-Deal hoffen die Gründer

Die Gründer aus Rosengarten präsentieren ihr Produkt, um richtig durchzustarten und deutschlandweit zu vertreiben. Sie haben sich erst einen Tag vorher das erste Mal im echten Leben getroffen. Der ursprüngliche Co-Gründer neben Sebastian Kadhim musste aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Davor kannte man sich nur remote. „Das war wirklich alles etwas verrückt. Die Löwen in Südafrika habe ich verlassen, damit ich die etwas anderen Löwen in der ‚Höhle der Löwen' von unserer Idee überzeugen konnte“, erzählt Kai. Ihr Angebot an die Löwen: 100.000 Euro für 20 Prozent. Schlägt einer der Löwen zu? Oder geht der Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?