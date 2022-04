Musik-Fans dürfen sich freuen: Am Samstag, 09.04.2022, läuft wieder „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Bereits zum vierten Mal begrüßt der deutsch-italienische Sänger zahlreiche Gäste aus der nationalen und internationalen Musik-Szene in seiner Show. Das Besondere an der April-Ausgabe aus Berlin: An diesem Abend werden einige Jubiläen gefeiert.

Wann läuft die nächste Show?

Gibt es noch Tickets ?

? Wer ist in Folge 4 dabei?

Alle Infos rund um die Sendetermine, Ticketverkauf, Stars und mehr findet ihr hier im Überblick zu „Die Giovanni Zarrella Show“.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Sendetermine 2022

Die neue Show-Reihe am Samstagabend im ZDF ist im Herbst 2021 gestartet. Die nächste Folge steht im April 2022 an. Die Musikshow läuft immer live zur Primetime um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Samstag, 21.09.2021

Folge 2: Samstag, 13.11.2021

Folge 3: Samstag, 12.02.2022

Folge 4: Samstag, 09.04.2022

Folge 5: noch nicht bekannt

„Die Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Mediathek

Wer die Show im TV verpasst, kann sich die vierte Ausgabe wie gewohnt nachträglich im Stream ansehen. Sie ist ab Ausstrahlung einen Monat in der ZDF-Mediathek abrufbar.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Tickets für April 2022

Tickets für die vierte Live-Show verfügbar. Aktuell sind noch die Kategorien 3 bis 5 erhältlich (Stand: 07.04.2022). Für die Show gilt allerdings noch 3G sowie Maskenpflicht. Wer sich die Show live im Berliner Velodrom ansehen möchte, hat Glück: Laut Ticketservice des ZDF sind nochfür die vierte Live-Show verfügbar. Aktuell sind noch die Kategorien 3 bis 5 erhältlich (Stand: 07.04.2022). Für die Show gilt allerdings noch 3G sowie Maskenpflicht.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Gäste im April 2022

Für die vierte Ausgabe seiner Musik-Show hat sich Giovanni Zarrella wieder viele namhafte Künstler eingeladen.

Das sind die Gäste am 09.04.2022:

Andrea Berg

Andreas Gabalier

Bernhard Brink

Beatrice Egli

David Garrett

George Ezra

Howard Carpendale

Kerstin Ott

Knappe

Maite Kelly

Marianne Rosenberg

Michael Bublé

Mike Leon Grosch

Pietro Lombardi

Ramon Roselly

Roland Kaiser

Ronja Forcher

Sasha

Semino Rossi

„Die Giovanni Zarrella Show“: Programm im April 2022

An diesem Samstagabend dürfen sich die ZDF-Zuschauer wieder auf ein buntes Programm freuen. Andrea Berg präsentiert ihre erste neue Single seit vier Jahren. Auch Roland Kaiser hat ein neues Lied im Gepäck und singt zudem mit dem Gastgeber. Für Giovanni Zarrella geht in dieser Ausgabe ein großer Wunsch in Erfüllung: Er darf mit Weltstar Michael Bublé im Duett auftreten. Singer-Songwriter George Ezra präsentiert seine aktuelle Single aus dem neuen Album.

In Folge 4 gibt es darüber hinaus besondere Jubiläen: Sasha feiert in der Show seinen 50. Geburtstag nach, während Schlagertitan Bernhard Brink an seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade vor genau 50 Jahren im April 1972 erinnert. Im Rahmen der Live-Show wird auch Rolf Zuchowski geehrt, denn der Musiker wird im Mai 75 Jahre alt.

Ein besonderes Highlight: Andrea Berg und Giovanni Zarrella stellen die ersten Gäste einer gemeinsamen Sommer-Show vor: Am 6. August 2022 präsentiert der Sänger das 30-jährige Bühnenjubiläum der Künstlerin als Eurovisionssendung im ZDF, ORF und SRF.

Giovanni Zarrella im Porträt

Bekannt wurde Giovanni Zarrella durch seine Zeit als Bandmitglied bei Bro’Sis. Mittlerweile hat er sich als Solokünstler etabliert. Im April 2021 veröffentlichte er sein Album „Ciao“. Im Jahr 2013 wurden er und seine Frau Jana Ina Zarrella zum zweiten Mal Eltern. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

Ausführliche Infos zum Sänger und Moderator findet ihr in seinem Porträt:

„Die Giovanni Zarrella Show“ auf Instagram