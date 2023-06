Bernhard Brink begeistert seit den 70er Jahren seine Fans mit seiner Musik. Mit Hits wie „Direkt mehr“ und „Mit dem Herz durch die Wand“ landete er oft in den deutschen Charts.

Doch wer ist Bernhard Brink eigentlich und was ist privat über ihn bekannt? Wir stellen euch den Sänger und Moderator im Porträt vor.

Bernhard Brink im Steckbrief: Alter, Frau, Instagram

Die Informationen zu Bernhard Brink auf einen Blick:

Name: Bernhard Brink

Bernhard Brink Beruf: Sänger, Moderator

Sänger, Moderator Größe: 1,80 m

1,80 m Geburtstag: 17.05.1952

17.05.1952 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort: Nordhorn/Niedersachsen

Nordhorn/Niedersachsen Wohnort: Berlin

Berlin Ehefrau: Ute

Ute Kinder: keine

keine Instagram: bernhardbrinkberlin

Bernhard Brink: Lieber Musik als Jura-Studium

Bernhard Brink stellte zugunsten der Musik sein Jura-Studium ein und unterschrieb bei der Plattenfirma Hansa Records seinen ersten Plattenvertrag. Zunächst stellten sich nur kleine Erfolge ein. Seine von 1974 bis 1981 veröffentlichten Singles konnten sich in den deutschen Charts nur auf den hinteren Rängen platzieren. Das Lied “Liebe auf Zeit“ aus dem Jahr 1977 ist bis heute mit Platz 13 sein größter Erfolg in den Charts. Bernhard Brink ist keiner, der aufgibt. Er nahm in den Jahren 1979, 1984, 1987, 1988, 1992 und 2002 insgesamt sechsmal am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil. Er scheiterte jedoch jedes Mal.

Seit den 1990er Jahren moderiert Bernhard Brink häufig Schlager-Sendungen im Fernsehen, zum Beispiel das „Das deutsche Schlager-Magazin“. Von April 2018 bis Januar 2023 präsentierte Brink monatlich die Schlager des Monats im MDR.Er war auch als Radiomoderator tätig und moderierte auf Antenne Brandenburg die Sendung „Sonntagsvergnügen“.

Bernhard Brink: Frau und Familie

Bernhard Brink lernte 1981 seine jetzige Frau Ute in Köln kennen. Nach einem Jahr Fernbeziehung zog Ute zu ihm nach Berlin. Im Jahr 1987 heirateten die beiden. Die Ehe kinderlos.

Bernhard Brink: Soziales Engagement

Bernhard Brink wurde von der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung zum offiziellen Botschafter ernannt. Brink ist seit April 2004 Schirmherr der „Kids Küche“. Die Initiative des Hilfsprojekts Arche in Berlin-Hellersdorf versorgt sozial- schwache Kinder mit Mahlzeiten und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Wie hoch ist das Vermögen von Bernhard Brink?

Neben seinen TV- und Radio-Auftritten, arbeitet Brink als Schlagersänger und ist im Immobilienbereich tätig. Über die Höhe seines Vermögens ist allerdings nichts bekannt.

Bernhard Brink: Album „Lieben und Leben“

„Lieben und Leben“ erschien am 28.05.2021. Den gleichnamigen Song aus dem neuen Album hat Bernhard Brink auf Youtube und seiner Das letzte Album“ erschien am. Den gleichnamigen Song aus dem neuen Album hat Bernhard Brink auf Youtube und seiner Homepage veröffentlicht.

Bernhard Brink: Lieder im Überblick

Bernhard Brink hat im Laufe seiner Karriere 25 Studioalben und 103 Singles veröffentlicht. Zu seinen erfolgreichsten Liedern zählen:

Ich hör’ ein Lied

Liebe auf Zeit

Ich hab’ geglaubt, du liebst mich

Danielle

Alles braucht seine Zeit

Frei und abgebrannt

Ich wär’ so gern wie du

Bernhard Brink: Instagram

Auf seinem offiziellen und verifizierten Instagram-Account unterhält der 70-Jährige knapp 15.000 Follower (Stand: Juni 2023). Dort teilt er vor allem Informationen zu seinen kommenden Konzerten oder Videos und Bilder von vergangenen Auftritten.