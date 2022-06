Von dem sympathischen Trio rund um Markus Kofler, Katharina Strasser und Rudi kann man auch im Sommer nicht genug bekommen. Aus diesem Grund strahlt das ZDF am Donnerstag, 30.06.2022, eine Wiederholungs-Folge von „Die Bergretter“ aus. In der Episode „Herzschmerz“ aus Staffel 11 löst ein Hund eine Suchaktion aus. Seine herzkranke Besitzerin Marie ist spurlos verschwunden und befindet sich in der Obhut eines Mannes, den sie kaum kennt.

Wann läuft die Folge im TV und Stream ?

und ? Um was geht es in „Herzschmerz“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Die Bergretter – Herzschmerz“: ZDF-Sendetermine

Der Sendetermine auf einen Blick:

Donnerstag, 30. Juni 2022, um 20:15 Uhr

„Die Bergretter – Herzschmerz“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Die Folge „Herzschmerz“ läuft am 30.06.2022 im ZDF. Wer die Episode zum Sendetermin nicht anschauen kann, hat Glück, denn es gilt online first: Die Folge ist bereits vor der Erstausstrahlung und im Anschluss noch für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Die Bergretter – Herzschmerz“: Handlung

Die herzkranke Marie Vogt hat sich bei einer Wanderung schwer verletzt. Mit dabei waren ihr Hund und Philip – ein Mann, den sie kaum kennt. Um Hilfe zu holen, macht sich ihr Begleiter alleine auf den Weg. Auch Maries verletzter Hund schafft es, Markus auf sich aufmerksam zu machen. Bald stellt sich heraus, dass Marie im Hotel Herbrechter ein Seminar für schwer kranke Menschen besucht und ihrem Mann, ein cholerischer Sternekoch Gebhard Vogt, nichts davon gesagt hat. Nun ist klar, dass Marie mit Seminarteilnehmer, dem Diabetiker Philip Trautner, unterwegs war. Nachdem Gebhard davon Luft bekommen hat, beschließt er, die Bergretter zu begleiten. Nach langer Suche können sie die verletzte Marie ausfindig machen. Von Philip fehlt jedoch jede Spur. Da die Truppe nicht zurückfliegen kann, da es zu dunkel ist, müssen sie die Nacht im Gebirge verbringen. Dabei können sich Marie und Gebhard aussprechen. Ihm wird bewusst, dass er seine Beziehung aufgrund seines Berufes, vernachlässigt hat.

Markus wird bewusst, dass er nicht mehr jedes Risiko eingehen kann, seitdem Ziehkind Mia in sein Leben getreten ist. Nun hat er Verantwortung, doch so richtig glücklich ist es damit nicht, denn das Risiko gehört zu seinem Naturell. Währenddessen kommen sich Bergretter-Neuzugang Simon und Polizistin Jessi immer näher. Auch Michael macht sich Gedanken um seine Zukunft mit Verena.

Markus und Katharina stehen bei der Suche unter Druck. Die herzkranke Marie muss schnellsten ins Krankenhaus, doch auch von Diabetiker Philip fehlt jede Spur.

© Foto: ZDF/Walter Wehner

„Die Bergretter – Herzschmerz“: Besetzung

Seit 2014 spielt Sebastian Ströbel alias Markus Kofler die Hauptrolle in „Die Bergretter“. Durch ihn wurde das Format zum Quotensieger. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, sehr ihr hier im Überblick.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Herbrechter – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Mia – Mia-Sophie Ballauf

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Larissa Vogt – Ella-Maria Gollmer

Philip Trautner – Reinhold Kammerer

Gebhard Vogt – Frank Kessler

Marie Vogt – Petra Kleinert

Dr. Weidmüller – Christian Hoening

Jochen –Michael Ofner

Alois – Klaus Zeiringer

Koch – Marco Semtner

Rezeptionistin – Katrin Anne Heß

„Die Bergretter“: Drehort

Romantische Szenen, aufregende Einsätze – und all das in einer atemberaubenden Kulisse. Da lässt die Frage nach dem Drehort nicht lange auf sich warten. Hauptdrehplatz war die Stadt Ramsau bei Berchtesgaden, eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land.