„Die Bergretter“. Das Topmodel ist ein großer Fan der ZDF-Serie und einem Aufruf von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel gefolgt. Nun wird sie in der zweiten Folge der Von Los Angeles nach Ramsau am Dachstein: Wie kürzlich bekannt wurde, übernimmt Heidi Klum eine Gastrolle bei. Das Topmodel ist ein großer Fan der ZDF-Serie und einem Aufruf von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel gefolgt. Nun wird sie in der zweiten Folge der 15. Staffel in der Rolle Isabelle Klett zu sehen sein.

Arg viel mehr ist dazu noch nicht bekannt. Doch jetzt hat die GNTM-Macherin, die gerade erst ihre 18. Gewinnerin gekürt hat, erste Fotos vom Set veröffentlicht.

Heidi Klum im Dirndl bei „Die Bergretter“

Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum in ihrem Dreh-Kostüm. In einem ersten Post trägt das Model ein klassisches beige-braunes Dirndl samt weißer Bluse – und Hauptdarstellerin Luise Bähr sogar auf Händen. „Es wird spannend bei den Bergrettern“, verspricht sie ihren Fans.

In einem zweiten Post gibt die 50-Jährige Einblicke in die Dreharbeiten: Die Fotos zeigen sie in der Maske, am Set kurz vor dem Dreh und bei der Besprechung mit der Regisseurin. Dazu schreibt Klum: „Vielen Dank an ‚Die Bergretter‘ und Team für eine unvergessliche Zeit, ganz besonders an unsere Regisseurin Bettina Braun. Danke, dass ich dabei sein durfte.“

