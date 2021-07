Seit 14. Juli 2021 läuft die neue Staffel von „Die Bachelorette“ auf RTL. Mit dabei ist auch Tony Lübke. Der 30-jährige Polizist aus Rostock kämpft in der Sendung mit anderen Kandidaten um die Liebe von Single-Lady Maxime Herbord.

Doch wer ist Tony privat? Alter, Größe, Instagram – wir stellen euch den Teilnehmer im Porträt vor.

„Bachelorette“-Tony: Alter, Größe, Beruf, Instagram

Name: Tony Lübke

Tony Lübke Geburtsdatum: 27.07.1990

27.07.1990 Alter: 30

30 Sternzeichen: Löwe

Löwe Wohnort: Rostock

Rostock Größe: 1,79 m

1,79 m Beruf: Polizeibeamter

Polizeibeamter Instagram: tony_ekbuel

Tony Lübke privat: Polizei und Fußball

Der 30-jährige Tony Lübke ist Polizeibeamter in Rostock. Doch auch wenn er beruflich für Recht und Ordnung sorgt, verliert er dabei nie seine lockere Art. In seiner Freizeit treibt Tony viel Sport. Auf seinem Instagram-Profil zeigt er seinen Fans, wie er sich durch Fußball oder Gewichtheben fit hält. Seit Sommer 2020 spielt er für des FSV Kühlungsborn in der Offensive. Außerdem spielte er einige Jahre im Nachwuchs des FC Hansa Rostock.

Tony Lübke: So denkt er über „Bachelorette“ Maxime

In Folge 1 von „Die Bachelorette“ äußerten sich manche der Kandidaten zu ihrem ersten Eindruck von „Bachelorette“ Maxime. So auch der Rostocker Tony. „Mal gucken, also sie sieht schon gut aus“, lautete seine eher verhaltene Antwort. Es bleibt also spannend, ob es zwischen den beiden im Laufe der Show noch funkt.

Tony Lübke: Darum nimmt er bei „Die Bachelorette“ 2021 teil

Der Rostocker Tony sucht eine Frau, die ihm auch mal Kontra bieten kann. Er glaubt nicht daran, dass sich Gegensätze anziehen. Seine Traumfrau sollte dementsprechend ebenfalls eine direkte Art haben, so wie er.

„Die Bachelorette“ 2021: Diese Kandidaten sind noch dabei

