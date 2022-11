Diana Schell ist eine deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin, die vor allem durch Moderationen bei der ARD und dem Home-Shopping-Kanal HSE bekannt geworden ist. Seit einigen Jahre betreibt sie außerdem eine eigene Lifestyle-Show auf YouTube. Ab Mitte November 2022 nimmt sie nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Während Diana Schell als Moderatorin regelmäßig im TV zu sehen ist, ist über ihr Privatleben nicht allzu viel bekannt. Wie alt ist sie? Hat sie einen Partner? Und wie heißt ihr Instagram-Account? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über die Moderatorin wissen müsst.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu der Moderatorin auf einen Blick:

Diana Schell nimmt ab deman derder-Show „Promi Big Brother“ teil. Sie sagt über ihre Teilnahme, dass sie Frauen damit motivieren möchte: „Meine Mission ist es, für uns Frauen als Motivatorin nach vorne zu gehen. Die Leute mitzunehmen und dafür zu begeistern, das Leben zu genießen.“ An der Seite weiterer Teilnehmer begibt sie sich dann in die Welt des großen Bruders und lebt unterdurch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten