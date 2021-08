Endlich startet auch der FC Bayern München nachträglich in den DFB-Pokal. Das Duell gegen den kleinen Bremer SV musste Anfang des Monats wegen Corona verlegt werden. Nun sind alle Bremer wieder fit und blicken voller Vorfreude auf das vom Sportlichen Leiter Ralf Vogt formulierte „Jahrhundertspiel“ in der 1. Pokalrunde am Mittwoch, den 25.08.2021.

Vogt glaubt zwar nicht ernsthaft an die große Überraschung, will sich dennoch nicht kampflos geschlagen geben. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig ist, wie wir auftreten“, sagte er am Montag. „Wir wollen schon zeigen, dass da auch noch eine zweite Mannschaft auf dem Platz steht. Wir wollen uns nicht verarschen lassen.“

DFB-Pokal 2021/22 – Bremer SV gegen FC Bayern: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer

Das Nachholspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals zwischen dem Bremer SV und Bayern München findet am Mittwoch, den 25.08.2021, in Bremen statt. Anpfiff ist um 20:15 Uhr im Wohninvest Weserstadion. Mit rund 10.000 Zuschauern rechnen die Bremer, die für die besondere Begegnung extra ins Weserstadion ausweichen. „Die sollten es schon werden. So oft bekommt man die Bayern hier ja nicht mehr zu sehen“, sagte Voigt, früher selbst Profi unter anderem in Bielefeld und Düsseldorf, auch mit Blick auf den Abstieg des großen Nachbarn Werder.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Bremer SV, FC Bayern München

Bremer SV, FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22, 1. Runde, Nachholspiel

DFB-Pokal 2021/22, 1. Runde, Nachholspiel Datum und Uhrzeit: 25.08.2021, 20:15 Uhr

25.08.2021, 20:15 Uhr Spielort: Wohninvest Weserstadion

Wohninvest Weserstadion Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Übertragung im Free-TV? Bremer SV gegen Bayern München live bei Sport1 und Sky

Fußball-Fans fragen sich vor dem Nachholspiel im DFB-Pokal zwischen dem Bremer SV und Bayern ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Das Pokalspiel am Mittwoch wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sport1 zeigt die Partie live und in voller Länge. Der Free-TV-Sender überträgt das Spiel ab 18:30 Uhr mit Vorberichten. Anstoß der Partie ist um 20:15 Uhr.

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Rechte an der Übertragung gesichert: Die Vorberichte starten um 19:45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss.

Auf DAZN wird das Spiel nicht live gezeigt.

DFB-Pokal online schauen: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Bremer SV gegen FC Bayern?

Um das Pokalspiel auch im Internet live verfolgen zu können, könnt ihr auf den Gratis-Live-Stream von Sport1 zurückgreifen. Auch Sky bietet einen Stream an. Abonnenten können das Spiel online über die SkyGo-App verfolgen.

