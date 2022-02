Wann spielt Deutschland wieder im Eishockey bei Olympia 2022?

deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Deutschland trifft am Sonntag, den 13.02.2022, im dritten Gruppenspiel auf die USA. Der nächste Einsatz derbei den: Deutschland trifft am Sonntag, den, im dritten Gruppenspiel auf die

Uhrzeit, TV-Übertragung und Live-Stream – Alles Infos haben wir für euch zur Übersicht in diesem Artikel zusammengestellt.

Deutschland vs. USA bei Olympia 2022: Datum, Ort und deutsche Uhrzeit

Die DEB-Auswahl trifft bei den Winterspielen in Peking an diesem Sonntag, den 13. Februar, auf die Eishockeymänner aus den USA. Die Partie beginnt aufgrund der Zeitverschiebung um 14.10 Uhr deutscher Zeit.

Spiel: USA gegen Deutschland

Wettbewerb: Olympische Winterspiele 2022

Spieltag: Gruppenphase, 3. Spieltag

Datum: 13.02.2022

Uhrzeit: 14.10 Uhr

Spielort: Wukesong Hallen-Stadion

Deutschland gegen USA live: Wer zeigt das Eishockey-Spiel bei Olympia im TV?

Das dritte Gruppenspiel des DEB-Teams bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird live im Free-TV übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF wechseln sich während Olympia ab. Am Sonntag ist ARD an der Reihe. Dort seht ihr das Eishockeyspiel kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen.

Ebenfalls live im Free-TV zeigt Eurosport das Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Eishockey heute live: Deutschland gegen USA online im Stream sehen

Zusätzlich zur Übertragung im TV werden ARD und ZDF die Spiele des DEB-Teams bei Olympia auch im Internet übertragen. Deutschland gegen USA wird kostenfrei in der ZDF-Mediathek zu sehen sein.

Für die Livestreams von Eurosport via Joyn+ und dem Eurosport Player fallen hingegen Kosten in Form von Abos an.

Auch DAZN wird ein kostenpflichtiges Angebot zur Übertragung der deutschen Eishockey-Spiele bereitstellen. Der Streamingdienst hat nämlich die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programmangebot.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen USA im Überblick: