Die deutsche U21-Nationalmannschaft strebt nach der 0:4-Niederlage in der EM-Qualifikation gegen Polen zum Jahresabschluss am heutigen Dienstag, 16.11.2021, einen Sieg an. Gegner ist der krasse Außenseiter San Marino. Die deutsche U21 führt ihre Qualifikationsgruppe auch nach der Niederlage gegen Polen weiter an, San Marino ist ohne Punkt und mit 0:19 Toren Tabellenletzter.

Für die deutsche Mannschaft ist es der Abschluss eines bewegten Jahres. Im Juni feierte die Mannschaft den EM-Titel. Im September verließ Erfolgstrainer Stefan Kuntz die U21 und wurde Fußball-Nationaltrainer in der Türkei. Für ihn übernahm sein bisheriger Assistent Antonio Di Salvo die U21.

Wo wird das Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft heute live im TV übertragen?

Gibt es eine Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zu Deutschland gegen San Marino.

U21 Deutschland gegen U21 San Marino – EM-Qualifikation 2021: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Quali-Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen San Marino findet am heutigen Dienstag, den 16.11.2021 um 18:15 Uhr statt. Die Partie wird im Audi-Sportpark in Ingolstadt ausgetragen. Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Ion Orlic (Republik Moldau).

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland U21, San Marino U21

: Deutschland U21, San Marino U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 7. Spieltag

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : Dienstag, 16.11.2021 um 18:15 Uhr

: Dienstag, 16.11.2021 um 18:15 Uhr Spielort : Audi-Sportpark, Ingolstadt

: Audi-Sportpark, Ingolstadt Schiedsrichter: Ion Orlic (Republik Moldau)

Deutschland vs. San Marino: Gibt es eine Übertragung des U21-Länderspiels im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor der U21-Partie am heutigen Abend, ob das EM-Qualispiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen San Marino im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Um 17:45 Uhr startet der Sender mit der Übertragung der Vorberichte mit Moderator Christian Düren. Die Partie wird dann ab 18:15 Uhr von Uwe Morawe als Kommentator begleitet. Ex-Nationaltorwart René Adler steht ihm als Experte zur Seite.

U21 EM-Qualifikation online schauen: So seht ihr Deutschland vs. San Marino im Live-Stream