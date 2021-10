Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Montag, 11.10., in Skopje gegen Nordmazedonien ihr 983. Länderspiel und kann sich das WM-Ticket für Katar 2022 sichern.

Deutschland führt seine Gruppe J nach sieben von zehn Spieltagen mit 18 Punkten vor Nordmazedonien, Armenien (je 12) und Rumänien (10) an. Mit einem Sieg in Skopje könnte Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft vorzeitig das Ticket zur WM 2022 in Katar lösen, wenn die Armenier zeitgleich nicht in Rumänien gewinnen sollten. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde. "Wir wollen unsere Philosophie durchziehen und uns so schnell wie möglich für die Weltmeisterschaft qualifizieren", sagte Bundestrainer Flick.

Wer überträgt das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien live im Free-TV ?

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.



Hansi Flick will gegen Nordmazedonien den fünften Sieg in seinem fünften Spiel als Bundestrainer.

© Foto: Marcus Brandt/dpa

Deutschland gegen Nordmazedonien – WM-Qualifikation 2021/22: Spielort, Uhrzeit, Anstoß

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Deutschland und Nordmazedonien findet am Montagabend, den 11.10.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie in der Telekom-Arena in Skopje.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Nordmazedonien

: Deutschland, Nordmazedonien Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 8. Spieltag Gruppe J

: WM-Qualifikationsspiel, 8. Spieltag Gruppe J Datum und Uhrzeit : Freitag, 08.10.2021 um 20:45 Uhr

: Freitag, 08.10.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Telekom-Arena (Skopje)

: Telekom-Arena (Skopje) Schiedsrichter : Makkelie, Danny (Niederlande)

: Makkelie, Danny (Niederlande) Assistenten : Steegstra, Hessel (Niederlande), de Vries, Jan (Niederlande)

: Steegstra, Hessel (Niederlande), de Vries, Jan (Niederlande) Vierter Offizieller : van der Eijk, Sander (Niederlande)

: van der Eijk, Sander (Niederlande) Video-Assistent : Blom, Kevin (Niederlande)

: Blom, Kevin (Niederlande) VAR-Assistent: Ruperti, Clay (Niederlande)

Wer überträgt das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien live im Free-TV?

Hinsichtlich der TV-Übertragung des Länderspiels gibt es für deutsche Fußballfans eine gute Nachticht: Das WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien wird live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen wird auch dieses WM-Gruppenspiel auf RTL übertragen. Um 20:15 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten zur Partie live. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Kostenloser Live-Stream? So seht ihr Deutschland vs Nordmazedonien live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter TVNow (2,99 Euro monatlich) bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Nordmazedonien im TV und Stream am 11.10.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Live-Stream: TVNow

Spanien vs Frankreich heute live im Free-TV und Stream: Wo wird das Nations League-Finale heute übertragen?

Am heutigen Sonntag spielen Spanien und Frankreich im Finale der UEFA Nations League 2021. Alle Infos rund um TV-Übertragung, Live-Stream und Co. bekommt ihr hier:

Fußball heute Übertragung live im TV