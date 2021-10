Fußball-Fans können sich auf einen echten Kracher einstellen: Am heutigen Sonntag, den 10.10.2021, stehen sich mit Spanien und Frankreich zwei echte Top-Nationen des Fußballs gegenüber. Die Freude beider Teams über den Einzug ins Finale der UEFA Nations League 2021 ist riesig. Sogar der bekannt nüchtern-kauzige französische Nationaltrainer Didier Deschamps geriet nach dem denkwürdigen Halbfinal-Sieg seiner Mannschaft in letzter Minute ins Schwärmen: „Es ist fabelhaft.“ Das sei der Fußball, „den wir lieben. Wenn du auf der guten Seite des Wahnsinns bist, ist es großartig“. Mit einer furiosen Aufholjagd, nach einem 0:2 Rückstand zur Pause, konnte die „Equipe tricolore“ den Weltranglistenersten aus Belgien im Halbfinale mit 3:2 schlagen. Die spanische Nationalmannschaft setzte sich mit einem knappen 1:2 gegen Weltmeister Italien durch.

Wo wird das mit Spannung erwartete Finale der UEFA Nations Leagu e am Sonntag live im TV und Stream übertragen?

der e am Sonntag übertragen? Wird Spanien gegen Frankreich live im kostenlosen Stream zu sehen sein?

zu sehen sein? Alle Infos zur TV-Übertragung bekommt ihr hier.

Spanien gegen Frankreich – Nations League Finale: Spielort, Uhrzeit, Anstoß, Stadion

Das Finale der Nations League 2021 zwischen Spanien und Frankreich findet am Sonntag, den 10. Oktober, statt. Um 20:45 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand. Das noch vor dem Olympiastadion in Rom größte Stadion Italiens ist die Heimstätte der beiden Mailänder Fußballklubs AC Mailand und Inter Mailand.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Spanien, Frankreich

: Spanien, Frankreich Wettbewerb : UEFA Nations League 2021, Finale

: UEFA Nations League 2021, Finale Datum und Uhrzeit : Sonntag, 10.10.2021 um 20:45 Uhr

: Sonntag, 10.10.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Mailand, Italien

: Mailand, Italien Stadion: Giuseppe Meazza Stadion

Übertragung Spanien – Frankreich: Wer wer zeigt das Nations League Finale live im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor dem großen Finale am Sonntag, ob das Länderspiel zwischen Spanien und Frankreich live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD hat sich die Rechte an der TV-Übertragung gesichert. Ab 20:15 Uhr stimmt Moderatorin Esther Sedlaczek live aus Mailand auf die Partie ein. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Spanien gegen Frankreich heute live im Stream – So seht ihr das Finale im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream bietet die ARD auch an. In der Mediathek wird das Spiel kostenlos in voller Länge übertragen.

Zudem hat sich der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN Rechte an der Übertragung gesichert. Kommentiert wird das Finale auf der Plattform von Jan Platte, Experte an seiner Seite ist Christian Bernhard.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Spanien gegen Frankreich am 10.10.2021 noch einmal im Überblick: