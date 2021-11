Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Donnerstag, den 11. November, ihr vorletztes WM-Qualifikationsspiel gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein.

Bundestrainer Hansi Flick winkt ein Startrekord: Mit fünf Siegen in fünf Spielen ist der 56-Jährige so gut gestartet wie sein Vorgänger Joachim Löw. Ein weiterer Erfolg wäre die alleinige Bestmarke. Der Bundestrainer betonte am Mittwoch, es gebe keinen Zweifel am Maximalziel von noch zwei Siegen gegen Liechtenstein und am Sonntag in Eriwan gegen Armenien. Gegen die Auswahl von Liechtenstein fehlen Bundstrainer Hansi Flick allerdings etliche Spieler – davon fünf aufgrund eines positiven Corona-Tests von Bayern-Verteidiger Niklas Süle.

Wer überträgt heute das Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein live im Free-TV und im Live-Stream?

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Deutschland gegen Liechtenstein – WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2022 zwischen Deutschland und Liechtenstein findet am heutigen Donnerstagabend, den 11.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Das WM-Qualifikationsspiel wird von 26.000 Zuschauern live im Stadion verfolgt.

Teams : Deutschland, Liechtenstein

: Deutschland, Liechtenstein Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 9. Spieltag Gruppe J

: WM-Qualifikationsspiel, 9. Spieltag Gruppe J Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 11.11.2021 um 20:45 Uhr

: Donnerstag, 11.11.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Volkswagen-Arena, Wolfsburg

: Volkswagen-Arena, Wolfsburg Zugelassene Zuschauer: 26.000

Schiedsrichterin: Ivana Martincic (Kroatien)

Ivana Martincic (Kroatien) Assistenten: Goran Pataki, Sanja Rodjak-Karsic

Goran Pataki, Sanja Rodjak-Karsic Vierter Schiedsrichter: Ikor Pajac

Ikor Pajac Video-Assistent: Duje Strukan

Duje Strukan VAR-Assistent: Bojan Zobenica

Deutschland vs. Liechtenstein: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV?

Hinsichtlich der Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Liechtenstein im frei empfangbaren Fernsehen gibt es für deutsche Fußballfans eine gute Nachticht: Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft wird live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen wird auch dieses WM-Gruppenspiel auf RTL übertragen. Um 20:15 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten zur Partie live. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Kostenloser Live-Stream? So seht ihr die deutsche Nationalmannschaft heute live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Das Streaming-Portal von RTL bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Deutschland – Liechtenstein: Das ist die voraussichtliche Aufstellung

DFB-Coach Hansi Flick muss auf einige Leistungsträger verzichten. Der Schock nachdem FC Bayern-Verteidiger Niklas Süle positiv auf Covid-19 getestet wurde ist groß. Das Gesundheitsamt Wolfsburg ordnetet für folgende Spieler Quarantäne an: Kimmich, Gnabry, Musiala, und Adeyemi.