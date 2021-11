Am heutigen Donnerstag, den 11.11.2021, trifft Deutschland in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein.

DFB-Coach Hansi Flick muss auf einige Leistungsträger verzichten. Der Schock nachdem FC Bayern-Verteidiger Niklas Süle positiv auf Covid-19 getestet wurde ist groß. Das Gesundheitsamt Wolfsburg ordnetet für folgende Spieler Quarantäne an: Kimmich, Gnabry, Musiala, und Adeyemi.

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Liechtenstein – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Liechtenstein findet, am Donnerstag, den 11.11.2021 um 20:45 Uhr statt. Das Länderspiel wird in Wolfsburg stattfinden. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Liechtenstein

Deutschland, Liechtenstein Wettbewerb: WM-Qualifikation 2021/2022

WM-Qualifikation 2021/2022 Spieltag: 9

9 Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 11.11.2021, 20:45 Uhr

Donnerstag, 11.11.2021, 20:45 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Deutsche Nationalmannschaft Aufstellung: Wer ersetzt Süle, Gnabry, Werner und Kimmich?

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gleicht einer Wundertüte. Nachdem Niklas Süle positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten mit Serge Gnabry, Jamal Musiala, Karim Adeyemi und Joshua Kimmich vier Spieler (Kontaktpersonen der Kategorie 1) vorzeitig abreisen.

Kurzfristig fällt auch Julian Draxler wegen einer Muskelverletzung aus, wie Flick am Mittwoch verriet. Für Süle dürfte Matthias Ginter neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung auflaufen. Kimmichs Rolle im defensiven Mittelfeld könnte Ilkay Gündogan übernehmen. Für Gnabry stünde Marco Reus bereit. Flick machte zudem Neuling Lukas Nmecha Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz als Mittelstürmer bei seinem Heimspiel in Wolfsburg, da Mittelstürmer Nummer eins, Chelsea-Profi Timo Werner, verletzt ist.

Deutschland gegen Liechtenstein heute: Das ist die voraussichtliche Aufstellung der DFB-Elf

Das ist die voraussichtliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Tor : 1 Neuer/FC Bayern München (35 Jahre/107 Länderspiele)

: 1 Neuer/FC Bayern München (35 Jahre/107 Länderspiele) Abwehr : 18 Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/8), 4 Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/44), 2 Rüdiger/FC Chelsea (28/49), 5 Kehrer/Paris St. Germain (25/14)

: 18 Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/8), 4 Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/44), 2 Rüdiger/FC Chelsea (28/49), 5 Kehrer/Paris St. Germain (25/14) Mittelfeld: 21 Gündogan/Manchester City (31/52), 8 Goretzka/Bayern München (26/40) - 11 Reus/Borussia Dortmund (32/47), 13 Müller/FC Bayern München (32/107), 19 Sane/Bayern München (25/39)

Sturm: Nmecha (22/0)