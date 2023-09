Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am heutigen Samstag in einem Test-Länderspiel auf Japan. Der unter Druck stehende Bundestrainer . Der unter Druck stehende Bundestrainer Hansi Flick hofft nach den zuletzt mäßigen Leistungen des DFB-Teams gut ein Jahr vor der Heim-EM auf einen positiven Ausgang der Partie. An Japan hat er schlechte Erinnerungen: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war das Spiel gegen Japan für die deutsche Nationalmannschaft der Anfang vom Ende.

Alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Japan im Free-TV und kostenlosem Stream im Überblick.

Deutschland gegen Japan: Anpfiff, Schiedsrichter und Übertragung

Das DFB-Team trifft am Samstag, den 9. September 2023, auf Japan. Angepfiffen wird das Länderspiel um 20:45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen und Internet verfolgen zu können. Schiedsrichter João Pinheiro wird das Spiel leiten. Er kommt aus Braga.

Die Informationen zum Länderspiel des DFB-Teams noch einmal im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Japan

: Deutschland, Japan Wettbewerb : Länderspiel, Freundschaftsspiel

: Länderspiel, Freundschaftsspiel Datum : Samstag, 9. September 2023

: Samstag, 9. September 2023 Uhrzeit/Anpfiff : 20:45 Uhr

: 20:45 Uhr Stadion : Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

: Volkswagen-Arena (Wolfsburg) Schiedsrichter: João Pinheiro (Portugal)

Welcher Sender zeigt Deutschland gegen Japan heute im Free-TV?

RTL hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie gesichert. Die Live-Übertragung startet um 20:15 Uhr. Live vor Ort aus Wolfsburg meldet sich Moderator Florian König, der gemeinsam mit Fernsehzuschauer fragen sich, wo das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute live im Free-TV zu sehen ist. Die Antwort: Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Japan wird am Samstag weder von der ARD noch vom ZDF live übertragen.hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie gesichert. Die Live-Übertragung startet um 20:15 Uhr. Live vor Ort aus Wolfsburg meldet sich Moderator Florian König, der gemeinsam mit Monica Lierhaus und Experte Lothar Matthäus durch den Abend führt. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, zusammen mit Co-Kommentator Steffen Freund.

Wo läuft Deutschland – Japan live im Stream?

Parallel zur Übertragung im TV stellt RTL den Zuschauern auch einen Livestream zur Verfügung. Auf RTL+ kann das Länderspiel gestreamt werden – allerdings muss für RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

Alle Informationen zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Pay-TV: -

Free-TV : RTL

: RTL Livestream: RTL+

Fußball-Länderspiel auf RTL+: Die Kosten im Überblick

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 6,99 Euro/Monat (Alle Filme, Serien, Spiele und Shows, erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar, HD, max 1 Minute Werbung)

: 6,99 Euro/Monat (Alle Filme, Serien, Spiele und Shows, erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar, HD, max 1 Minute Werbung) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams)

9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams) Family: 14,99 Euro/Monat (Alles aus Max ohne Werbung, 4 parallele Streams, 4 Profile für persönliche Empfehlungen)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.