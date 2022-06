Deutschland trifft am heutigen Dienstag, 7.6.2022, in der England ist nach dem Auftakt gegen Italien ein weiterer Härtetest für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das letzte Aufeinander der beiden Teams gewannen die „Three Lions“ mit 2:0 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020. Allianz-Arena in München statt. trifft am heutigen Dienstag,, in der Nations League 2022 auf den nächsten Gegner: Der Klassiker gegenist nach dem Auftakt gegen Italien ein weiterer Härtetest für. Das letzte Aufeinander der beiden Teams gewannen die „Three Lions“ mit 2:0 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020. Deutschland startete mit einem 1:1 Unentschieden gegen Italien in die Gruppenphase dieser Nations League, die Engländer verloren ihr Auftaktspiel gegen Ungarn mit 0:1. Das Traditionsduell findet in derin München statt.

TV-Übertragung : Wo wird das Deutschlandspiel im Fernsehen übertragen?

: Wo wird das Deutschlandspiel im Fernsehen übertragen? Free-TV : Welcher Sender zeigt Deutschland gegen England kostenlos?

: Welcher Sender zeigt Deutschland gegen England kostenlos? Stream: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zu Deutschland gegen England in der Nations League 2022.

Deutschland gegen England – Nations League 2022: Uhrzeit, Anpfiff und Schiedsrichter

Das Länderspiel zwischen Deutschland und England in der Nations League 2022 findet am heutigen Dienstag, 07.06.2022, statt. Angepfiffen wird diese Partie um 20:45 Uhr in der Allianz-Arena in München. Geleitet wird das Duell von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande aus Spanien.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, England

: Deutschland, England Wettbewerb : Nations League 2022, Gruppenphase, Spieltag 2

: Nations League 2022, Gruppenphase, Spieltag 2 Datum und Uhrzeit : Dienstag, 7.6.2022 um 20:45 Uhr

: Dienstag, 7.6.2022 um 20:45 Uhr Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande, Spanien

Bundestrainer Hansi Flick kommt zur Pressekonferenz. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick hatte im Auftaktspiel gegen eine komplett neu formierte italienische Mannschaft über weite Strecken nicht überzeugt. „Italien hat das sehr gut gemacht“, bescheinigte Flick dem Gegner nach dem 1:1 Unentschieden.

Deutschland vs. England heute: Welcher Sender überträgt das Länderspiel live im Free-TV?

Der Sender „ZDF“ wird das Länderspiel zwischen Deutschland und England live im Free-TV übertragen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird durch die Übertragung begleiten, Christoph Kramer wird ihr als Experte zur Seite stehen. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr und kommentiert wird das Spiel von Béla Réthy.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Deutschland gegen England?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans. Über die ZDF-Mediathek kann man das Länderspiel Deutschland gegen England in einem kostenlosen Live-Stream verfolgen. Die Übertragung beginnt auch hier um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen England am 07.06.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay- TV : –

: – Live-Stream: ZDF-Mediathek

Nations League 2022 Übertragung: Wer zeigt die Spiele im TV und Stream