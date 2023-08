Am 25. August 2023 beginnt die Basketball-WM auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien. Anfang August startete die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf diese Weltmeisterschaft. Nun steht am Samstag, den 12. August 2023, das Halbfinale des Supercup 2023 auf dem Programm. Die DBB-Auswahl trifft bei diesem Turnier auf China. Mit dabei ist unter anderem NBA-Star Dennis Schröder. Die edel-optics.de Arena in Hamburg wird der Austragungsort des 34. Basketball-Supercups sein. Dieses angesehene Turnier wird bereits zum siebten Mal vier erstklassige Teams in die Stadt an der Elbe locken. Vertreten sind China, Kanada, Neuseeland und Deutschland - vier Nationalmannschaften, die auf vier verschiedenen Kontinenten beheimatet sind. Diese Zusammenstellung verleiht dem traditionsreichen Supercup eine beispiellose globale Ausrichtung.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Deutschland gegen China und die Übertragung im TV und Stream.

Supercup 2023 Basketball: Deutschland gegen China heute – Uhrzeit, Tipp-Off, Übertragung

Am Samstag, den 12.08.2023, findet das Halbfinale des Supercup 2023 zwischen Deutschland und China statt. Tipp-Off der Partie ist um 18:30 Uhr in der edel-optics.de Arena in Hamburg.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, China

: Deutschland, China Wettbewerb : Supercup 2023, Halbfinale

: Supercup 2023, Halbfinale Datum und Tipp-Off : Samstag, 12.08.2023, 18:30 Uhr

: Samstag, 12.08.2023, 18:30 Uhr Spielort: edel-optics.de Arena, Hamburg

Basketball Supercup 2023: Wer überträgt Deutschland gegen China im TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Halbfinale der DBB-Auswahl gegen China wird kostenlos im TV gezeigt. Auf der Plattform Magenta Sport wird diese Partie live und in voller Länge übertragen. Übertragungsbeginn ist um 18:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator dieser Übertragung ist Sebastian Ulrich, kommentiert wird das Spiel von Benni Zander und dem Experten Per Günther.

Wer zeigt Deutschland vs. China im kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans. Die Plattform Magenta Sport bietet für die Partie Deutschland gegen China im Basketball Supercup einen kostenlosen Livestream an. Übertragungsbeginn ist ebenfalls um 18:15 Uhr.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

Der Basketball Supercup 2023 bei Magenta Sport