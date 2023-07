MagentaSport alle Live-Spiele ihres Lieblingsteams verfolgen. Sport-Plattform der Telekom Eishockey-Liebhaber oder etwa Fans der 3. Liga können ausschließlich mit dem Streamingdienstalle Live-Spiele ihres Lieblingsteams verfolgen. Kurz nachdem die Plattform DAZN eine Preiserhöhung bekanntgab , verkündete nun MagentaSport saftigere Preise. Bestands- und Neukunden müssen tiefer in die Tasche greifen. Für die neue Saison gibt es außerdem kleinere Änderungen am Rechtepaket der

MagentaSport: Die neuen Preise im Überblick

Wie bereits in der Vergangenheit gibt es durch die Unterscheidung zwischen Telekom-Kunde und Nicht-Telekom-Kunde unterschiedliche Preise für MagentaSport.

Für Sport-Fans, die bereits einen Telekom-Vertrag besitzen (beispielsweise einen Magenta-Internetanschluss), erhöht sich der Preis im Jahresabo von 4,95 auf 7,95 Euro pro Monat. Das monatlich kündbare Abo wird ebenfalls um 3 Euro pro Monat von 9,95 Euro auf 12,95 Euro erhöht.

Diejenigen, die keine Magenta-Kunden sind, müssen bei ohnehin höheren monatlichen Kosten ebenfalls 3 Euro tiefer in die Tasche greifen: Hier liegt der Aufschlag zum Jahresabo-Preis bei 12,95 Euro pro Monat, statt bisher 9,95 Euro. Beim monatlich kündbaren Abonnement müssen jetzt 19,95 Euro statt bislang 16,95 Euro im Monat hingeblättert werden.

MagentaSport: Teurere Rechtepakte als Gründe für die Preiserhöhung?

MagentaSport hat sich erneut die exklusiven Übertragungsrechte für alle 380 Spiele der 3. Liga gesichert, allerdings zu einem höheren Preis. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erzielt nun Einnahmen in Höhe von 26,2 Millionen Euro pro Saison aus den Rechten, wobei der Großteil von der Telekom stammt. In der vorherigen Rechteperiode beliefen sich die Einnahmen auf 15,65 Millionen Euro pro Jahr. Kürzlich hat die Telekom einen Sublizenz-Vertrag mit der ARD abgeschlossen, sodass an jedem Spieltag jeweils zwei Drittliga-Spiele um 14 Uhr samstags in den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlt werden.

MagentaSport hat außerdem den Vertrag über die Übertragungsrechte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verlängert. Obwohl der neue Vertrag erst ab der Saison 2024/25 in Kraft tritt, sind die Ausgaben für die Rechte von etwa fünf auf über zehn Millionen Euro pro Saison gestiegen. Demgegenüber hat die Streaming-PlattformMagentaSport hat hingegen die Rechte an der Basketball-Bundesliga (BBL) ab der kommenden Saison an Dyn verloren. Dennoch werden weiterhin Übertragungen der Frauen-Bundesliga sowie der Basketball-Euroleague und -Länderspiele auf MagentaSport stattfinden. Zusätzlich wird auch der französische Pokal im Fußball auf der Plattform übertragen.