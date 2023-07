DAZN-Abonnement nicht herum. Angebots- und Preisstruktur umgebaut. Demnach stehen künftig drei Pakete zur Auswahl. Fußballfans die die Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die meisten Spiele der UEFA Champions League sehen wollen, kommen um einnicht herum. Nachdem der Streamingdienst bereits 2022 seine Preise um das Doppelte erhöhte und somit den Unmut vieler Kunden auf sich zog, hat DAZN nun erneut seineumgebaut. Demnach stehen künftig drei Pakete zur Auswahl.

DAZN: Diese drei Pakete stehen zur Auswahl

Die drei Abo-Pakete im Überblick:

DAZN Unlimited: Das komplette Portfolio mit Fußball-Champions League und -Bundesliga

Das komplette Portfolio mit Fußball-Champions League und -Bundesliga DAZN Super Sports: Das Paket ohne Champions League und Bundesliga, dafür mit allen anderen Sportarten und Ligen wie NFL, NBA, europäische Fußball-Top-Ligen, Darts, Golf und Handball (DAZN Super Sports)

Das Paket ohne Champions League und Bundesliga, dafür mit allen anderen Sportarten und Ligen wie NFL, NBA, europäische Fußball-Top-Ligen, Darts, Golf und Handball (DAZN Super Sports) DAZN World: Das abgespeckte Angebot, unter anderem mit der Fußball-Bundesliga der Frauen, Handball oder Darts

DAZN: Paket mit Bundesliga und Champions League wird teurer

Ab sofort gilt bei DAZN: Fans, die weiterhin die Bundesliga und Königsklasse auf DAZN verfolgen wollen, brauchen ein „DAZN-Unlimited“-Paket. In diesem Paket sich zwar alle Sportarten und Wettbewerbe, die der Sport-Streamingdienst überträgt, enthalten – es ist aber auch entsprechend teuer. Für Neukunden kostet das Paket 29,99 Euro monatlich im Jahresabo und im monatlich kündbaren Abonnement satte 44,99 Euro! „Für Bestandskunden ändert sich preislich nichts“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag.

Diese Regelung gilt auch für die beiden anderen Angebote: Für DAZN Super Sports sind im Jahr eins 19,99 Euro monatlich zu zahlen (danach bei monatlich kündbarem Abo 24,99 Euro). DAZN World kostet die ersten 12 Monate jeweils 6,99 Euro (9,99 Euro).

Preiserhöhung: Fans sauer auf DAZN

Wie zu erwarten war, stößt die Preisumstellung bei den Fußballfans in Deutschland auf wenig Gegenliebe. Besonders in den sozialen Netzwerken entlud sich die Wut, sodass gar zu einem Boykott gegen DAZN aufgerufen wurde. „45€? Ihr habt sie doch nicht mehr alle“ oder „45€ ist das respektloseste, was ich jemals gesehen hab“ schreiben viele Facebook- oder Twitter-Nutzer.