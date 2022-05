Am 26.05.2022 führt der „DonnerstagsKrimi“ die ARD-Zuschauer wieder in den Norden. „Der Usedom-Krimi“ läuft mit einer weiteren Folge im Ersten. In „Schmerzgrenze“ untersuchen Kommissarin Ellen Norgaard und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, gemeinsam das Verschwinden einer Frau.

Wann läuft „Der Usedom-Krimi“?

Gibt es einen Stream ?

? Worum geht es?

Wer ist im Cast dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung und Darsteller zur Fortsetzung der Krimi-Reihe findet ihr hier.

„Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“: Sendetermine

Der Ostsee-Krimi läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimis im Ersten“. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird die Folge später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 26.05.2022, um 20:15 Uhr

Freitag, 27.05.2022, um 01:30 Uhr

„Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“: ARD-Mediathek

Wer sich die Folge bereits vorab ansehen möchte kann dies jetzt in der ARD-Mediathek tun. Hier steht die Folge bereits seit dem 21.10.2021 zur Verfügung. Ihr könnt „Schmerzgrenze“ noch sechs Monate lang online streamen.

„Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“: Handlung am 26.05.2022

Die Mutter von Staatsanwalt Dr. Brunner verstirbt in einem luxuriösen Altersheim. Doch der trauernde Sohn muss erfahren, dass ausgerechnet seine ehemalige Freundin, die Leiterin der Pflegeeinrichtung, seine Mutter misshandelt haben soll. Kurz darauf verschwindet die Pflegedienstleiterin und Brunner steht unter Verdacht, ein Gewaltverbrechen begannen zu haben.

Der Staatsanwalt sucht sich Hilfe bei Karin Lossow. Gemeinsam versuchen Ellen Norgaard, Karin Lossow und Dr. Brunner den Täter zu finden und die Unschuld des Staatsanwaltes zu beweisen.

Dr. Brunner (Max Hopp) gerät in „Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“ unter Tatverdacht.

© Foto: NDR/ARD Degeto / Alexander Fischerkoesen

„Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“: Besetzung am 26.05.2022

Neben Rikke Lyloff und Katrin Sass sind noch viele weitere bekannte Gesichter in „Schmerzgrenze“ zu sehen.

Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Karin Lossow – Katrin Sass

Dr. Brunner – Max Hopp

Ellen Norgaard – Rikke Lylloff

Rainer Witt – Till Firit

Holm Brendel – Rainer Sellien

Dorit Martens – Jana Julia Roth

Lucjan Gadocha – Merab Ninidze

Eberhard Fuhrmann – Lutz Blochberger

Vanessa Fuhrmann – Johanna Polley

Lars Hessler – Anton Spieker

Markus Pubantz – Frederik Schmid

Heinrich Schoo – Christian Grashof

Erika Brunner – Lore Stefanek

Luigi Cavarelli – Daniele Nonnis

Kerstin Matthies – Ingrid Sattes

„Der Usedom-Krimi: Schmerzgrenze“: Drehort

Die Folge „Schmerzgrenze“ wurde auf der Insel Usedom gedreht. Ein zentraler Drehort war das Wisent-Gehege in Prätenow.

„Der Usedom-Krimi“: Sendetermine 2022

Fans der Krimi-Reihe dürfen sich auf drei weitere Folgen des Usedom-Krimis freuen.

Das sind die bekannten Sendetermine 2022: