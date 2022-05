Am 19.05.2022 führt der „DonnerstagsKrimi“ die ARD-Zuschauer an die Ostsee. „Der Usedom-Krimi“ läuft wieder im Ersten. In „Nachtschatten“ endet eine Partynacht auf der Ostseeinsel tödlich. Kommissarin Ellen Norgaard muss den Tod eines Jugendlichen aufdecken.

Wann läuft „Der Usedom-Krimi!?

Gibt es einen Stream ?

? Worum geht es?

Wer ist im Cast dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung und Darsteller von „Nachtschatten“ findet ihr hier.

„Der Usedom-Krimi: Nachtschatten“: Sendetermine

Der Ostsee-Krimi läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimis im Ersten“. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird die Folge später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 19.05.2022, um 20:15 Uhr

Freitag, 20.05.2022, um 00:40 Uhr

„Der Usedom-Krimi: Nachtschatten“: ARD-Mediathek

Wer sich die Folge bereits vorab ansehen möchte kann dies jetzt in der ARD-Mediathek tun. Hier steht die Folge bereits seit dem 14.10.2021 zur Verfügung. Nach der TV-Ausstrahlung könnt ihr „Nachtschatten“ auch noch sechs Monate lang online streamen.

„Der Usedom-Krimi: Nachtschatten“: Handlung am 19.05.2022

In „Nachtschatten“ geht es um eine Partynacht, die für einen 16-Jährigen tödlich endet. Ob es sich um eine Überdosis Drogen oder einen geplanten Mord handelt, gilt es für Kommissarin Ellen Norgaard herauszufinden. Der Hauptverdächtige ist der Veranstalter der Party, Ben. Dieser ist ausgerechnet der Großneffe von Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Schnell wird klar, dass es zudem auch noch ein Missbrauchsopfer auf der Party gab, aber weder das Opfer noch die anderen Partygäste wollen sich an etwas erinnern. Zum Glück finden sich aber auch Zeugen, allerdings wird einer von diesen bald schwer verletzt in den Dünen aufgefunden. Die Kommissarin muss schnell handeln, bevor die Situation eskaliert.

Unter Verdacht im Krimi „Nachtschatten“: Ist Ben (Emil Belton) der Täter?

© Foto: NDR/Oliver Feist

„Der Usedom-Krimi: Nachtschatten“: Besetzung am 19.05.2022

Neben Katrin Sass stehen noch viele weitere bekannte Gesichter für „Nachtschatten“ vor der Kamera.

Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Karin Lossow – Katrin Sass

Ellen Norgaard – Rikke Lylloff

Rainer Witt – Till Firit

Felice – Lea Freund

Holm Brendel – Rainer Sellien

Dr. Brunner – Max Hopp

Ben – Emil Belton

Lucjan Gadocha – Merab Ninidze

Dorit Martens – Jana Julia Roth

Thomas Schwarz – Heiner Hardt

Sibylle Schwarz – Irene Rindje

Flo – Jascha Baum

Korbinian – Bjarne Meisel

Lilli – Emilie Neumeister

Henriette – Mina Rueffer

Patryk – Robert Dudek

„Der Usedom-Krimi: Nachtschatten“: Drehorte

Für die Folge „Nachtschatten“ wurde rund um den Naturpark der Insel Usedom gedreht. Unter anderem fanden die Dreharbeiten im Baltic Sea Resort, an der Seebrücke von Heringsdorf und am Yachthafen von Swinemünde (Polen) statt.

„Der Usedom-Krimi“: Sendetermine 2022

Fans der Krimi-Reihe dürfen sich im Frühjahr 2022 auf drei Folgen des Usedom-Krimis freuen.

Das sind die bekannten Sendetermine 2022: