Am 05.05.2022 führt der „DonnerstagsKrimi“ die ARD-Zuschauer nach Spanien. „Der Barcelona-Krimi“ läuft mit einer neuen Folge im Ersten. In „Der längste Tag“ ist das katalanische Ermittlerduo Fina Valent und Xavi Bonet einem grausamen Kindermörder auf der Spur.

Wann läuft der Barcelona-Krimi?

Gibt es einen Stream ?

? Worum geht es in Folge 5?

Wer ist im Cast dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung und Darsteller der fünften Folge der spanischen Krimi-Reihe findet ihr hier.

„Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag“: ARD-Sendetermin

Die Fortsetzung der Krimi-Reihe läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimis“ am 05.05.2022 zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten.

Eine Wiederholung gibt es nicht.

„Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag“: ARD-Mediathek

Wer den neuen Barcelona-Krimi bereits vorab sehen möchte, kann dies in der ARD-Mediathek tun. Hier steht dieser bereits seit dem 03.05.2022 online zur Verfügung. Insgesamt habt ihr drei Monate lang die Möglichkeit, den Film dort kostenlos zu streamen.

„Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag“: Handlung am 05.05.2022

In der fünften Folge der spanischen Krimi-Reihe wird es besonders spannend. Fina Valent und Xavi Bonet ermitteln den grausamen Mord an dem 13-jährigen Nando. Als dann ein weiterer Junge verschwindet, ist das Ermittlerduo in höchster Alarmbereitschaft. Werden sie den Jungen noch rechtzeitig finden können? Kommissar Bonet hat einen eindeutigen Verdacht: Der Mann, der den kleinen Nando gefunden hat, muss auch der Mörder sein. Doch die Ermittler haben nichts gegen den Verdächtigen in der Hand. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nur durch ein Geständnis des Mannes können sie dem verschwundenen Jungen das Leben retten.

Wird das Ermittlerduo den kleinen Jungen noch rechtzeitig finden?

© Foto: ARD Degeto/Andrea Resmini

Der „Barcelona-Krimi: Der längste Tag“: Darsteller am 05.05.2022

In der fünften Folge der spanischen Krimi-Reihe stehen neben den Hauptdarstellern Anne Schäfer und Clemens Schick viele weitere Schauspieler vor der Kamera.

Rolle – Darsteller

Xavi Bonet Clemens Schick

Fina Valent – Anne Schäfer

Victor Toura – Bernhard Schütz

Sofia Toura – Sylvie Rohrer

Enzo Alvarez – Sebastian Fritz

Miguel Fernandez – Alexander Beyer

Antoni – Renato Schuch

Dr. Montse Peron – Anna Griesbach

Diego Ruiz – Burak Yigit

Aayla Rivera – Abak Safaei-Rad

Manu – Arijana Antunovic

Mateo Peron – Iker Campos Lozada

Yussuf – Marven Gabriel Suarez Brinkert

Lola – Saskia Lange

Mina – Victoire Laly

Azza – Rosina Kaleab

Clara Romero – Lina Rusnak

„Der Barcelona-Krimi“: Drehorte

Die Dreharbeiten zu Folge 5 fanden von Oktober bis Dezember 2021 in Barcelona statt. Über die genauen Drehorte ist nichts bekannt.

„Der Barcelona-Krimi“: Sendetermine 2022

Im Mai 2022 dürfen sich die Fans der Krimi-Reihe auf zwei neue Folgen freuen.

Das sind die bekannten Sendetermine 2022: