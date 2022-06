Es ist wieder soweit: RTL testet das Wissen der Deutschen. In drei großen Primetime-Shows wird nicht nur das Wissen der Promis auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das des Publikums im Studio und der Zuschauer zu Hause. Präsentiert wird die Showreihe bestehend aus „Der große IQ-Test“, „Der große TV-Test“ und „Der große Deutsch-Test“ von Sonja Zietlow. Los geht es mit „Der große IQ-Test“ Mitte Juni bevor im Juli und August die anderen beiden Shows folgen.

Alle Infos rund um Ausstrahlung, Stream, Moderatoren und Teilnehmer findet ihr hier in der Übersicht.

Genau wie in den vergangenen Shows wird „Der große IQ-Test“ live zur Primetime auf RTL ausgestrahlt. Eine Wiederholung der Ausstrahlung ist vom Sender aktuell noch nicht geplant.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Wer keinen Fernseher hat, kann die Sendung über RTL+, früher TVNow, im Live-Stream verfolgen. Ob die Sendung im Anschluss dort auch als Wiederholung zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

RTL lädt zu jeder der drei Primetime-Shows sechs Prominente ein, die anhand von Fragen und Studioaktionen ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer die Kandidaten am 13.06.2022 von „Der große IQ-Test“ sind, seht ihr hier:

Die weiteren zwei Teilnehmer sind noch nicht bekannt.

Sonja Zietlow führt auf RTL durch die drei großen Primetime-Shows. Unterstützt wird sie dabei von wechselnden, zur jeweiligen Show passenden Co-Moderatoren. Bei „Der große IQ-Test“ am 13.06.2022 steht ihr Wigald Boning zur Seite.

In der RTL-Show wird geprüft, wie intelligent die Deutschen im Jahr 2022 sind. Die Fragen lauten beispielsweise: Welches Bundesland oder welche Stadt hat die intelligentesten Bürgerinnen und Bürger? Wie schneiden die Männer im Vergleich zu den Frauen ab? Und wer verfügt über den höchsten IQ in Deutschland?

In jeder der drei Shows wird das Wissen von Prominenten, Publikum und Zuschauern geprüft. Dabei gilt: Diedürfen sich untereinander, doch die Antworten werden von jedem selbst eingeloggt. Genau so läuft es auch beim Studio-Publikum – mit einem Unterschied: Diesind inunterteilt, die jeweils einen bestimmten Teil der Nation repräsentieren. Die Gruppen sind beispielsweise unterteilt in einen bestimmten Berufsstand oder eine bestimmte Altersgruppe. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können mit Internetzugang ganz einfach über RTL.de mitmachen.