Der Fernsehfilm der Woche im ZDF verspricht Spannung pur. Anknüpfend an den Alpenthriller „Flucht durchs Höllental“ spielt Hans Sigl erneut den ehemaligen Anwalt Klaus Burg in „Der Feind meines Feindes“. Der Film läuft am Montag, 07.03.2022, im ZDF. Die Zuschauer tauchen dabei mit dem Münchner Strafverteidiger und seiner Tochter in die düstere Mafia-Welt ein. Obwohl die beiden im Zeugenschutzprogramm sind, macht sie Burgs brisantes Wissen zur Zielscheibe der 'Ndrangheta.

Worum geht es im Thriller genau?

Wer sind die Schauspieler im Cast?

im Cast? Ist „Der Feind meines Feindes“ vorab als Stream verfügbar?

Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek – alle Infos zum Fernsehfilm der Woche gibt es hier in der Übersicht.

„Der Feind meines Feindes“: Sendetermine und Sendezeit

Im Fernsehfilm der Woche schlüpft Hans Sigl erneut in die Rolle des ehemaligen Münchner Strafverteidigers Klaus Burg: Am Montag, 7. März 2022, zeigt das ZDF zur Primetime um 20.15 Uhr, den Film „Der Feind meines Feindes". Wer den Thriller zu dieser Zeit verpasst, bekommt eine weitere Chance im ORF. Dort wird der Film am 09.03.2022 um 20.15 Uhr ausgestrahlt sowie am 10.03.2022 um 01.20 Uhr.

„Der Feind meines Feindes“: ZDF Mediathek

TV-Ausstrahlung sehen möchte, hat Glück. Er ist schon vorab in der verfügbar. Das Video steht online als Stream bereit. Abrufbar ist es nach der Ausstrahlung noch bis zum 25.02.2023. Keine Zeit den Spielfilm im Fernsehen zu gucken? Wer „Der Feind meines Feindes“ verpasst hat oder den Thriller bereits vor dersehen möchte, hat Glück. Er ist schonin der ARD Mediathek . Das Video steht online alsbereit. Abrufbar ist es nach der Ausstrahlung noch bis zum 25.02.2023.

„Der Feind meines Feindes“: Handlung

Klaus Burg (Hans Sigl) und seine 18-jährige Tochter Alina (Sofie Eifertinger) leben im Zeugenschutzprogramm. Sie haben sich in einem abgelegenen Fischerdorf in Island eine neue, bescheidene Existenz aufgebaut. Durch Burgs Hilfe war es dem LKA Bayern gelungen, einen Clan der 'Ndrangheta zu sprengen. Doch sein brisantes Wissen macht den ehemaligen Anwalt weiterhin zur Zielperson: Burg hatte Einblick in "La Carta", die streng geheimen Wirtschaftsaufzeichnungen der Mafia. Als diese den geheimen Aufenthaltsort von Vater und Tochter herausfindet, schafft es ein Söldnerteam in letzter Sekunde, einen Mordanschlag auf die beiden zu vereiteln.

Der überraschte Klaus Burg erfährt, dass der charismatischen Selfmade-Milliardär Gabriel Morales (Oliver Mommsen) hinter dieser Rettung steckt. Und der möchte ihn schnellstmöglich in Italien treffen. Burg ringt sich dazu durch, seiner Einladung zu folgen, obwohl er Alina in der Obhut der Söldner zurücklassen muss. Bei seiner Ankunft am Lago Maggiore macht Morales ihm ein unerwartetes Angebot.

Klaus Burg (Hans Sigl, r.) ist gezwungen, sich auf Geschäfte mit Gabriel Morales (Oliver Mommsen) einzulassen, um das Leben seiner Tochter und sein eigenes zu retten.

© Foto: ZDF/Marco Piovanotto

„Der Feind meines Feindes“: Darsteller

Seit 15 Staffeln verkörpert Hans Sigl erfolgreich Dr. Martin Gruber in „Der Bergdoktor“. Auch in „Der Feind meines Feindes“ ist er in der Hauptrolle zu sehen. Doch welche Schauspieler gehören außerdem zum Cast? Die Besetzung des Thrillers im Überblick:

Klaus Burg - Hans Sigl

Gabriel Morales - Oliver Mommsen

Giulia Morales - Katharina Nesytowa

Barbara Leyendecker - Karen Böhne

Alessia Morales - Julia Stinshoff

Bruno Telessio - Martin Umbach

Toto Conte - Orso Maria Guerrini

Pietro Connagi - Alessandro Bressanello

Arndt Schubert - Max von Pufendorf

Mike Feldmann - Julian Schmieder

Alina Burg - Sofie Eifertinger

Vico Connagi - Axel Moustache

Luca Morales - Johann Barnstorf

Dr. Sebastian Höckel - Georg Bütow

Tara - Paula Essam

Maxi - Tabea Willemsen

„Der Feind meines Feindes“: Drehort

Nachdem es für Klaus Burg im Vorgänger von „Der Feind meines Feindes“ in die Bergwelt des wilden Höllentals ging, findet sich der ehemalige Anwalt nun in Italien wieder. Die Dreharbeiten für den Thriller fanden im Frühjahr 2021 im Piemont statt. Die erste Klappe fiel am Lago Maggiore.

„Flucht durchs Höllental“ in der ZDF Mediathek

Fortsetzung des temporeichen Alpenthrillers „Flucht durchs Höllental“ aus dem Jahr 2019 zu verstehen. Wer vor der Ausstrahlung wissen möchte, was der Handlung vorausging, kann den Film in der Das ZDF zeigt den zweiten Thriller mit Serien-Star Hans Sigl. „Der Feind meines Feindes“ ist damit alsdes temporeichen Alpenthrillers „Flucht durchs Höllental“ aus dem Jahrzu verstehen. Wer vor der Ausstrahlung wissen möchte, was dervorausging, kann den Film in der ZDF Mediathek streamen.