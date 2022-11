„Das Traumschiff“ steuert eine neue Route an, denn es geht in den Norden: Kapitän Max Parger und sein Team stechen am Sonntag, 20.11.2022, in Richtung Lappland in See. Bereits seit 40 Jahren nimmt das Schiff im ZDF Kurs auf und begeistert die Zuschauer mit jeder Folge aufs Neue: Spannende Geschichten rund um die Crew und Gäste an Bord sowie zauberhafte Kulissen hinterlassen Eindruck und sorgen regelmäßig für hohe Einschaltquoten.

Um was geht es in „Das Traumschiff: Lappland“ genau?

Gibt es die Folge in der ZDF-Mediathek ?

? Wer sind dir Darsteller?

„Das Traumschiff – Lappland“: Sendetermin und Sendezeit im ZDF

„Das Traumschiff“ hat mit Lappland ein neues Reiseziel angepeilt. Die Folge wird im Rahmen des ZDF-„Herzkinos“ zur Primetime ausgestrahlt und hat eine Länge von circa 90 Minuten. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 20. November 2022, um 20:15 Uhr

Gibt es die Folge „Lappland“ in der ZDF-Mediathek als Stream?

Obwohl mit einer Wiederholung nicht zu rechnen ist, gibt es für diejenigen unter euch, die nicht zum regulären Sendetermin einschalten können, gute Nachrichten: Die „Traumschiff“-Folge ist bereits vor TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch die Episode auch noch im Nachhinein anschauen, denn sie steht für ein Jahr als Stream zur Verfügung.

„Das Traumschiff – Lappland“: Die Handlung am 20.11.22

Die Crew um Kapitän Max Parger steuert ein neues Reiseziel an: Es geht nach Lappland. Doch während der Fahrt kann sich Parger nicht ganz seiner Arbeit widmen, denn zwei seiner alten Freunde sind mit an Bord: Motivationstrainer Patrick und Priester Maik überraschen Max mit einer spektakulären Abenteuertour in Lappland.

Mit an Deck sind auch auch Katja Fehling und ihre 16-jährige Tochter Lisa. Die alleinerziehende Mutter kümmert sich rührend um ihre kranke Tochter. Doch damit Katja die Reise auch etwas genießen kann, bietet sich Hanna als Begleiterin an und nimmt der Mutter etwas Arbeit ab. Mit der Zeit jedoch verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Teenagerin und sie bricht an Bord zusammen. Dr. Delgado untersucht Lisa und merkt, dass das Mädchen medikamentös falsch eingestellt ist. Katja hingegen nimmt die Aussage nicht ernst – sie fühlt sich beim behandelnden Arzt bestens aufgehoben. Doch Lisa setzt die Medikamente eigenständig ab und siehe da: Ihr geht es schon viel besser. Langsam schleicht sich bei der Ärztin, wie auch bei Hanna das seltsame Gefühl ein, dass womöglich die eigene Mutter hinter der Krankheit ihrer Tochter steckt.

Servicekraft Caroline Jensen und Restaurantleiter Ben Streubing sind frisch verliebt. Für ihren Ausflug in Lappland will Ben seine neue Freundin überraschen: Er hat ein Snowmobil gemietet, eine Übernachtung in einem Eishotel organisiert, und er zeigt ihr ein großes Blockhaus. Hier konfrontiert Ben sie mit seinem großen Vorhaben: Er will mit Caroline ein eigenes Restaurant eröffnen. Wird sie ihr altes Leben hinter sich lassen wollen?

Die Schulfreunde Patrick, Maik und Max lassen es sich gut gehen: Bei einer mehrtägigen Hundeschlittenfahrt versuchen sie herauszufinden, ob ihre Freundschaft noch dieselbe wie früher ist. Doch während des Ausfluges kommt es zu einem Problem: Patrick und Maik haben einen Unfall. Hinzu kommt, dass die Hunde samt Schlitten und den Funkgeräten davon laufen. Weit und breit gibt es kein Netz, also macht sich Max auf die Suche nach seinen Freunden – trotzt eisiger Kälte und einsetzender Dunkelheit. Währenddessen eskaliert ein Streit zwischen den verlorenen Männern: Maik beichtet Patrick, dass er seine Ex-Frau Conny liebt.

Staff-Kapitän Martin Grimm muss die Organisation der Gala übernehmen. Da er nur wenig davon begeistert ist, begibt er sich widerwillig auf die Suche nach einem neuen Superstar für den großen Abend.

In der Folge „Das Traumschiff: Lappland“ wollen die alten Schulfreunde Max Parger (Florian Silbereisen, M.), Patrick Steiner (Daniel Fritz, r.) und Maik Berghammer (Tayfun Baydar) herausfinden, ob ihre Freundschaft noch dieselbe wie früher ist. Doch ein Streit wühlt die Gemüter auf und zwei von ihnen geraten in Lebensgefahr.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Wer sind die Darsteller in „Das Traumschiff: Lappland“?

Florian Silbereisen schlüpft bereits seit Ende 2019 in die Rolle des Kapitäns Max Parger. Neben ihm stehen in der „Lappland“-Folge weitere bekannte Gesichter vor der Kamera: Sänger Sasha und Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch übernehmen Gastrollen. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr in der Übersicht:

Rolle – Schauspieler

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Staff-Kapitän Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Jessica Delgado – Collien Ulmen-Fernandes

Katja Fehling – Lara Joy Körner

Lisa Fehling – Johanna Hens

Caroline Jensen – Mersiha Husagic

Ben Streubing – Ferdinand Seebacher

Patrick Steiner – Daniel Fritz

Maik Berghammer – Tayfun Baydar

Pekka Nilson – Maria Höfl-Riesch

Tobias – Sasha

„Das Traumschiff – Lappland“: Drehorte

Mitte März 2022 liefen die Dreharbeiten an Bord der MS Artania, die zu der Zeit auf dem Weg von Hamburg nach Triest war. Diese stellten auch die Drehorte der „Lappland“-Folge dar. Was jedoch kaum einer weiß: Während der Dreharbeiten infizierte sich Silbereisen mit dem Coronavirus. Die Produktion musste glücklicherweise nicht drunter leiden und somit konnte die Episode wie geplant abgedreht werden. Bereits Ende 2020 verkündete der Sender ZDF, dass die neuen Folgen für das Jahr 2022 ausschließlich im europäischen Raum gedreht werden. Hintergrund dazu ist die Corona-Pandemie.

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

