Sieben Castingfolgen von „Das Supertalent“ 2021 sind vorbei. Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Kandidaten ihre Talente auf der großen RTL-Bühne unter Beweis gestellt. Nur noch 26 von ihnen haben weiterhin die Chance auf den Sieg – vier Kandidaten sind bereits durch den Goldenen Buzzer direkt ins Finale befördert worden. Die anderen 26 Teilnehmer müssen sich im Halbfinale nochmal beweisen. Am Samstag, 27.11.2021, steht die erste von zwei Halbfinal-Liveshows an.

Wer sind die Finalisten? Wer tritt im Halbfinale erneut auf die Bühne? Wir haben euch hier alle aktuellen „Supertalent“-Kandidaten im Überblick.

„Das Supertalent“ 2021: Diese Kandidaten sind im Finale

Goldenen Buzzer konnten die Juroren Kandidaten, die ihnen außergewöhnlich gut gefallen haben, direkt ins Finale befördern. Dreimal hat das die Jury auch gemacht. Der vierte Goldene Buzzer war eine kleine Sensation – denn er wurde von keinem Jury-Mitglied gedrückt: Mit demkonnten die Juroren Kandidaten, die ihnen außergewöhnlich gut gefallen haben, direkt insbefördern. Dreimal hat das die Jury auch gemacht. Der vierte Goldene Buzzer war eine kleine Sensation – denn er wurde von keinem Jury-Mitglied gedrückt: Moderator Chris Tall war so begeistert von einer Kandidatin, dass er sie kurzerhand selbst ins Finale schickte.

Das sind die Finalisten:

Maryna Zaitseva und die „Light Balance Kids“ (Folge 1, Buzzer durch Ehrlich Brothers)

Sängerin Elena Turcan (Folge 1, Buzzer durch Michael Michalsky)

Gospelchor Na‘Mouléma (Folge 3, Buzzer durch Chantal Janzen)

Ballett-Tänzerin Vitoria Ballett (Folge 7, Buzzer durch Moderator Chris Tall)

„Das Supertalent“ 2021: Die Kandidaten im Halbfinale

Insgesamt 22 Kandidaten treten in den beiden Halbfinal-Shows am 27.11. und 04.12. nochmal live auf die RTL-Bühne.

Das sind die Halbfinalisten am 27.11.2021:

Mental-Magier Marco Miele

Band Les Fo’Plafonds

Männerballett Finsterwalde

Bauchrednerin Luise Fuhr

Bodypainter Johannes Stötter

Pianistin Helena Berlinghof

Sängerin Agnieszka Szkudlarek

Hip Hop-Magier Jannick Holste

Tänzer Chris Cross

Straßenkünstler Keiichi Iwasaki

Das sind die Halbfinalisten am 04.12.2021: