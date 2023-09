Pünktlich zum Start des neuen Monats ist auf Amazon Prime Video auch die zweite Staffel von „Das Rad der Zeit“ gestartet. Die neuen Folgen drehen sich um die Bemühungen von Rand, das Wissen um die wiedergeborenen Drachen zu schützen.

Wird Rand erneut gegen den Dunklen König kämpfen müssen? Wie viele Episoden hat Staffel 2? Wann könnt ihr die neuen Folgen streamen? Wir haben alle Antworten zur Fortsetzung für euch hier im Artikel.

„Das Rad der Zeit“: Wann kommt Staffel 2 auf Amazon Prime?

Bereits vor dem Start der ersten Staffel hatte Amazon Prime grünes Licht für die Fortsetzung gegeben. Die ersten drei Folgen sind am Freitag, 1. September 2023, weltweit in mehr als 240 Ländern gestartet. In Deutschland sind sie seit 2 Uhr morgens verfügbar. Weitere Episoden folgen vermutlich in einem wöchentlichen Rhythmus.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 01.09.2023

Folge 2: Freitag, 01.09.2023

Folge 3: Freitag, 01.09.2023

Folge 4: Freitag, 08.09.2023

Folge 5: Freitag, 15.09.2023

Folge 6: Freitag, 22.09.2023

Folge 7: Freitag, 29.09.2023

Folge 8: Freitag, 06.10.2023

„Das Rad der Zeit“: Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Bisher hat Amazon Prime noch keine Folgenanzahl veröffentlicht. Da die erste Staffel allerdings aus acht Folgen besteht, kann man davon ausgehen, dass es bei Staffel 2 ebenso viele Episoden sein werden.

Worum geht es in Staffel 2?

Die zweite Staffel basiert auf dem zweiten und dritten Buch der Fantasy-Reihe von Robert Jordan. Der einfache Bauernjunge Rand al‘Thor hat darin herausgefunden, dass er der Wiedergeborene Drache ist. Eine gefährliche Figur, die dazu bestimmt ist, die Welt zu retten – oder sie zu zerstören. Eine Armee mächtiger Zauberinnen versucht verzweifelt, ihn vor dem Dunklen König zu schützen, und muss sich mit seiner wachsenden Macht und seinem zunehmenden Wahnsinn auseinandersetzen. Das Rad der Zeit dreht sich, und die letzte Schlacht steht bevor. Rand dachte eigentlich, er hätte den Dunklen König vernichtet. Doch das Böse ist noch nicht aus der Welt verschwunden.

In der zweiten Staffel suchen neue und sehr alte Bedrohungen die jungen Freunde aus den beiden Flüssen auf, die nun über die ganze Welt verstreut sind. Die Frau, die sie gefunden und geführt hat, kann ihnen nicht mehr helfen, und so müssen sie andere Quellen der Stärke finden. Ineinander oder in sich selbst, im Licht oder in der Dunkelheit.

Der Episodenguide zu Staffel 2

Worum es in den einzelnen Folgen geht, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Ein Vorgeschmack der Einsamkeit“

Moiraine, Lan, Nynaeve, Egwene, Perrin und Mat sind der Einsamkeit mehr ausgesetzt, als je zuvor.

Folge 2: „Fremde und Freunde“

Die jungen Freunde aus den beiden Flüssen knüpfen neue Beziehungen, während Lan versucht, eine alte zu kitten.

Folge 3: „Die Prüfung“

Nynaeve stellt sich ihren größten Ängsten. Rand bittet eine unerwartete Quelle um Rat in Bezug auf seine Kräfte.

(Wir ergänzen diese Liste fortlaufend.)

Das ist der Trailer zu Staffel 2

Knapp sechs Wochen vor dem Start der Fortsetzung hat Amazon Prime den offiziellen Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen Einblick:

Das verrät die erste Szene von Staffel 2

Ungeduldige Fans konnten sich bereits im Voraus freuen. Denn Amazon Prime hat die erste Szene von Staffel 2 früher veröffentlicht. Was sie über die Fortsetzung verrät, lest ihr hier:

Die Besetzung von „Das Rad der Zeit“ Staffel 2 im Überblick

In der Fortsetzung ist Josha Stradowski wieder als Rand al‘Thor zu sehen. An seiner Seite kehren einige weitere bekannte Darsteller zurück.

Die Schauspieler und ihre Rollen im Überblick: