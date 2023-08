„Das Rad der Zeit“-Serie dürfen sich freuen: Nachdem die erste Staffel ein großer Erfolg war, veröffentlicht Amazon Prime schon bald Fans der-Serie dürfen sich freuen: Nachdem die erste Staffel ein großer Erfolg war, veröffentlichtschon bald Staffel 2 der Fantasybuch-Reihe . Die neuen Folgen erzählen das vierte und fünfte Buch der Robert Jordan-Bücher. Dann erfahren wir endlich, wie die Geschichte von Rand und Co. weitergeht.

Der Trailer zeigt bereits, was uns im September erwartet. Doch Amazon Prime hat jetzt noch einen weiteren Einblick in die Fortsetzung gewährt und die erste Szene veröffentlicht!



Das verrät die erste Szene von Staffel 2

dass Rand den vermeintlichen Dunklen König im Auge der Welt besiegt hatte und wegen seines drohenden Schicksals, dem Wahnsinn zu verfallen, flieht. Moiraine verschweigt dem Rest, dass er noch am Leben ist und eine neue Macht taucht an den Stränden auf.

Das Rad der Zeit – Staffel 2 Alles zum Start, Trailer & Co. der Fortsetzung Berlin

In der Szene sehen wir ein turmartiges Gebäude mit einem sternförmigen Aufbau mitten in einem Wald. Wo genau sich dieser befindet, können wir nicht sagen. Vor dem Eingang befinden sich sechs Statuetten, wovon eine umgestürzt ist. Wer Staffel 1 gesehen hat, erkennt hier das Symbol des Auges der Welt. Es könnte darauf hindeuten, dass ein Siegel zur Befreiung des Dunklen Königs damit gebrochen wurde.

Über dem Symbol lehnt sich ein Mädchen, dass von einem Geräusch aufgeschreckt, in den Wald schaut und drei Trollocs sieht. Die Trollocs waren in der ersten Staffel die Diener des Dunklen Königs, die vermeintlich mit dem Sieg über ihn durch Rand auch besiegt zu sein schienen. Daher ist davon auszugehen, dass sie auch dieses Mal eine wichtige Rolle spielen werden.

Auch in der zweiten Staffel mit von der Partie: Trollocs – die Soldaten des Dunklen Königs.

© Foto: Amazon Studios

Das Mädchen wird angestürzt und flieht daher in den Turm, wo sie in eine wichtige Besprechung platzt und unter den Tisch kriecht. Es wird über den Drachen gesprochen – vor allem, dass er es noch nicht ist. Auf uns warten also Entwicklungen bei Rand, was sich auch schon im Trailer zu Staffel 2 anbahnt. Wir sehen die Symbole der verschiedenen Teilnehmer an der Kleidung, unter anderem der Kranich. Es handelt sich bei den Anwesenden um die Verlorenen.

Neue Seite des Dunklen Königs und seinen Getreuen?

Der Dunkle König, immer noch am Leben, lehnt sich unter den Tisch und spricht mit dem Mädchen. Er geht auf sie ein und erzählt ihr, dass auch er als Monster bezeichnet wird. Er philosophiert über Namen und ihre Bedeutung. Sehen wir in Staffel 2 also eine neue Seite des Dunklen Königs und seinen Getreuen?

Kurz bevor er mit dem Mädchen hinausgeht, enthüllt sich einer der Anwesenden: Padan Fain. Den meisten sollte er als der Händler, der Zwei Flüsse regelmäßig besucht und die fünf Hauptfiguren im Auge behalten hat, in Erinnerung geblieben sein. Er offenbarte sich außerdem am Ende der ersten Staffel als Schattenfreund – Diener des Dunklen Königs – und holte sich in Fal Dara das Horn von Valere – ein Artefakt, um die größten Helden aller Zeitalter in der letzten Schlacht zu rufen. Wir müssen also davon ausgehen, dass er dem Dunklen König das Horn gebracht hat und dass er auch in Staffel 2 ein wichtiger Akteur sein wird.

Draußen zeigt der Dunkle König dem Mädchen eine andere Seite der Trollocs. Sie seien nur hungrig. Er streicht einem der Trollocs über die Wange, was das Mädchen auf sein Auffordern auch tut. Werden wir also mehr über die Wesen, die halb Mensch, halb Tier sind, erfahren?

All das erfahren wir ab dem 1. September 2023, wenn die zweite Staffel von „Das Rad der Zeit" auf Amazon Prime veröffentlicht wird.

Wer die Szene selbst sehen möchte, findet sie am Ende der ersten Staffel, sprich Folge 8.