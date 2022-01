Bald heißt es auf Sat.1 wieder: „An die Rührschüsseln, fertig, los!“ Die Back-Show „Das große Promibacken“ geht 2022 bereits mit Staffel 6 an den Start. In der Promi-Ausgabe von „Das große Backen“ werden auch dieses Mal zahlreiche Rezepte umgesetzt, die die Kandidaten ganz schön ins Schwitzen bringen...

Wann läuft „Das große Promibacken“ im TV und im Stream? Sendetermine, Sendezeit, Wiederholung, Mediathek – alles zur Ausstrahlung und weitere Infos zur Show findet ihr hier.

„Das große Promibacken“ 2022: Start auf Sat.1

Der Startschuss für die sechste Staffel der Promi-Ausgabe von „Das große Backen“ mit Enie van de Meiklokjes fällt am Mittwoch, 12. Januar 2022 um 20:15 Uhr auf Sat.1.

„Das große Promibacken“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 6 umfasst sechs Folgen. Diese laufen wie gewohnt immer mittwochs zur Primetime auf Sat.1.

Die voraussichtlichen Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 19. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 26. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 02. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 09. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 16. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf Sat.1

„Das große Promibacken“ 2022: Wiederholung auf Sat.1

Wer die aktuelle Folge „Promibacken“ am Mittwoch verpasst haben sollte kann die Wiederholung auf Sat.1 ansehen.

Die Wiederholungstermine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12. Januar 2022, um 0:00 Uhr

(Wir aktualisieren die Termine fortlaufend.)

„Das große Promibacken“: Stream auf Sat.1 und Joyn

Stream auf der Solltet ihr keinen Fernseher haben, ist das kein Problem: Die Folgen sind parallel zur TV-Ausstrahlung auch imauf der Website von Sat.1 verfügbar.

Wiederholung auf Außerdem findet ihr die Folgen alsauf Joyn und sat1.de

„Das große Promibacken“ 2022 auf Sixx

Die Wiederholungen der Folgen von „Das große Promibacken“ 2022 laufen nicht nur auf Sat.1, sondern wie bisher auch auf Sixx.

Die voraussichtlichen Sendetermine der Wiederholung auf Sixx:

Folge 1: Samstag, 15. Januar 2022, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 22. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: Samstag, 29. Januar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: Samstag, 05. Februar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: Samstag, 12. Februar 2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: Samstag, 19. Februar 2022 um 20:15 Uhr

„Das große Promibacken“ 2022: Rezepte

Rezepte, nach denen die Promis in der Sendung backen machen Lust aufs Naschen. Wer die Kuchen, Torten, Muffins und weitere Dessertvariationen nachbacken will, findet die Rezepte dazu auf der Die, nach denen die Promis in der Sendung backen machen Lust aufs Naschen. Wer die Kuchen, Torten, Muffins und weitere Dessertvariationen nachbacken will, findet die Rezepte dazu auf der Sat.1-Website zu “Das große Promibacken“.

„Das große Promibacken“ 2022: Kandidaten

Auch in der diesjährigen Staffel „Promibacken“ sind wieder acht prominente Kandidaten dabei, davon vier Frauen und vier Männer. Sie backen ihre eigenen Kreationen um den Titel „Deutschlands beste Promibäckerin“ oder „Deutschlands bester Promibäcker“ zu ergattern. Zudem bekommt der Promi, der die Staffel gewinnt 10.000 Euro für den guten Zweck.

Das sind die diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

Natalia Avelon

Evelyn Burdecki

Jenny Elvers

Sarah Harrison

Faisal Kawusi

Hardy Krüger Jr.

Sven Ottke

Detlef Soost

„Das große Promibacken“ 2022: Jury

Die Backkünste der prominenten Hobby-Bäcker werden, wie auch in der vorherigen Staffel, von Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs beurteilt.

Bettina Schliephake-Burchardt

Die Jurorin ist seit 2015 bei „Das große Backen“ und „Das große Promibacken“ dabei. Ihre Expertise hat sie aus eigener Erfahrung in ihrem Beruf als Konditormeisterin gesammelt.

In ihrem Blog „Sugar Dreams“ und auf ihrem YouTube-Channel teilt sie Tipps und Tricks rund um das Thema Konditorei.

Christian Hümbs

Juror Christian Hümbs ist mehrfach als Patissier des Jahres ausgezeichnet und gilt damit zu den Besten seines Handwerks. Er arbeitete bereits für Johann Lafer und am Bayerischen Hof. Seit 2020 ist er der Chef-Patissier im fünf Sterne Grand Hotel the Dolder Grand in Zürich. Er ist bereits seit Staffel 1 in beiden Formaten als Juror dabei.

Enie van de Meiklokjes moderiert „Das große Promibacken 2022“

Die Moderatorin Enie van de Meiklokjes moderiert auch die sechste Staffel der Back-Show. Sie steht bereits seit 2014 bei „Das große Backen“ als Moderatorin vor der Kamera. Auch die zugehörigen Promi- und Profibäcker-Formate moderiert sie.

Außerdem hat Enie ihre ganz eigene Back-Show in der sie ihre Backkünste regelmäßig unter Beweis stellt. Bei „Sweet & Easy – Enie backt“ auf Sixx stellt sie einfache und leckere Back-Ideen vor.

„Das große Promibacken“: Gewinner

Das sind die Gewinner aller bisherigen Staffeln der Promi-Version von „Das große Backen“: