Die beliebte Back-Show „Das große Promibacken“ läuft bald wieder auf Sat.1. Die sechste Staffel beginnt am 12. Januar 2022. Acht Promi-Teilnehmer stehen in den Startlöchern und haben ihre Schürzen und Schneebesen bereits herausgelegt. Auf sie warten süße Herausforderungen auf dem Weg zu Deutschlands bester Promibäckerin oder bestem Promibäcker.

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen? Wer macht dieses Jahr mit? Natalia Avelon, Sarah Harrison und Co. – der Überblick zu den Promis.

„Das große Promibacken“ 2022: Kandidaten und Kandidatinnen

In diesem Jahr wagen sich wieder acht ganz unterschiedliche Promis an die Rührschüsseln. Influencerin, Box-Weltmeister, Schauspieler – ihr eigentlicher Beruf spielt vor dem Ofen allerdings keine Rolle. Bei der Back-Show zählt am Ende nur das kulinarische Ergebnis. Hier findet ihr Infos und Bilder zu den einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen.

Natalia Avelon

Das Ziel von Natalia Avelon ist es zunächst einmal nicht in der ersten Runde gehen zu müssen. Das Backen hat sie von ihrer Oma gelernt, wo sie wie sie sagt „zugeschaut und ... natürlich alle Löffel abgeleckt“ hat.

Schauspielerin und Sängerin Natalia Avelon

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Evelyn Burdecki

Evelyn Burdeckis Ziel ist es, „einen Kuchen zu backen, der wie ein Kuchen aussieht und auch wie ein Kuchen schmeckt“, denn bisher habe sie keinerlei Erfahrung mit dem Backen gemacht.

Reality-TV-Star Evelyn Burdecki

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Jenny Elvers

Jenny Elvers ist Fan vom „Promibacken“ und hat sogar „extra für die Sendung“ backen gelernt. Ihr Vater, der Konditor ist, freut sich über ihre Teilnahme an der Back-Show.

Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Sarah Harrison

Die Influencerin Sarah Harrison hat in der Pandemie das Backen angefangen. „Zuvor sind alle meine Kuchen zu Hause misslungen“ sagt sie. Dennoch freut sie sich auf die Herausforderung.

Influencerin Sarah Harrison

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Faisal Kawusi

Der Comedian Faisal Kawusi hat bereits traumatische Back-Erlebnisse hinter sich. Ganze 17 Mal versuchte er Kekse zu backen – jedes Mal erfolglos. Trotz dieser Angst vor dem Backen hat er sich entschlossen beim „Promibacken“ mitzumachen.

Comedian Faisal Kawusi

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Hardy Krüger Jr.

Als Hardy Krüger Jr. die Anfrage bekam, hat er sich gedacht „das könnte Spaß machen“ und hat zugesagt. Obwohl er persönllich lieber herzhaft als süß isst, freut er sich auf die Challenge.

Schauspieler Hardy Krüger Jr

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Sven Ottke

Box-Weltmeister Sven Ottke schätzt seine Chancen, auch Back-Weltmeister zu werden, als „eher gering“ ein. Einen Kuchen hat er zum ersten Mal 2021 gebacken. Wie viel Übung er bisher gesammelt hat, zeigt sich dann in den kommenden Folgen.

Profi-Boxer und Weltmeister Sven Ottke

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Detlef Soost

Detlef Soost veranstaltet mit seiner Familie auch gerne „Das große Backen“. Seine Frau, sein Sohn und er bewerten die Back-Kreationen seiner Töchter. Jetzt will er sich beim „Promibacken“ versuchen.