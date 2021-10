31. Oktober 2021 läuft Staffel 9 von „Das große Backen“ auf Sat.1. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die beiden Juroren verkosten die Desserts der Kandidaten teilweise blind und beurteilen die Ergebnisse kritisch. Bettina gilt als die Königin der Motivtorten und Christian ist mehrfacher Patissier des Jahres: „In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!“ Ab demläuftvonauf Zehn Hobbybäcker wollen wieder auf der großen Bühne ihr Können unter Beweis stellen. Beurteilt werden die Back-Kreationen wieder vonund. Die beidenverkosten die Desserts der Kandidaten teilweise blind und beurteilen die Ergebnisse kritisch. Bettina gilt als die Königin der Motivtorten und Christian ist mehrfacher Patissier des Jahres: „In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!“

Doch wer sind Bettina und Christian? Wir stellen euch die Jury von „Das große Backen“ 2021 vor.

„Das große Backen“ 2021: Jury

In jeder Folge stellen sich die Hobbybäcker insgesamt drei Aufgaben. Am Ende kann nur einer das Rennen machen und den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker 2021“ für sich gewinnen sowie 10.000 Euro und sein eigenes Backbuch. Die süßen Versuchungen beurteilen auch im Jahre 2021 Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Wir stellen euch die Juroren vor.

Das ist Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt

„Das große Backen“ 2021 Jurorin Betty Schliephake-Burchardt

Alle Informationen zu Bettina Schliephake-Burchardt auf einen Blick:

Name : Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt

: Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt Beruf : Konditorin, Autorin

: Konditorin, Autorin Geburtstag : 14.05.1971

: 14.05.1971 Alter : 50 Jahre

: 50 Jahre Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Miraflores (Peru)

: Miraflores (Peru) Staatsangehörigkeit : Bundesrepublik Deutschland

: Bundesrepublik Deutschland Größe : 192 cm

: 192 cm Familienstand : verheiratet

: verheiratet Ehemann : Jan Burchardt

: Jan Burchardt Kinder : Sohn Julius Burchardt

: Sohn Julius Burchardt Instagram: bettinaschliephakeburchardt

Bettina Schliephake-Burchardt ist Konditorin und Buchautorin. Sie ist mit Jan Burchardt verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes, der ebenfalls Interesse am Backen zeigt. Bekannt wurde sie hierzulande als Jurorin bei der Sat.1-Show „Das große Backen“. Geboren in Peru, wuchs sie in Hamburg auf und schloss eine Ausbildung zur Fremdsprachkorrespondentin ab. Nachdem sie sich zudem zur Konditorin ausbilden ließ gründete sie 1993 ihre Firma „Betty’s Sugar Dreams“.

Mit ihren Motivtorten gewann sie bereits etliche Preise, wie die Goldmedaille bei der „Cake International“ in England und konnte sich dadurch auch außerhalb von Deutschland einen Namen machen. Mittlerweile bietet die Hamburgerin auch Kurse für Privatleute an. Zudem ist Bettina Vorstandsmitglied der Hamburger Konditoren-Innung und im Gesellenprüfungsausschuss für Konditoren in Hamburg. 2016 rief sie ihren eigenen YouTube-Kanal „Bettina Schliephake-Burchardt“ ins Leben und bestand ihre Prüfung zur „Certified Master Sugar Artist“. Außerdem darf sie sich seit 2017 „zertifizierte Schokoladen-Sommelière“ nennen.

Im Jahr 2009 publizierte Bettina ihr erstes Buch „Motivtorten-Basics“. An dem Buch „Törtchen: Kunstvolle Konditorei im Kleinformat“ im Jahr 2018 war sie ebenfalls beteiligt.

Im Jahr 2012 feierte Schliephake-Burchardt ihr TV-Debüt in der Kabel Eins-Sendung „Die Torten-Tuner“. Seit 2015 ist sie festes Mitglied in der Jury von „Das große Backen“ und nimmt die gebackenen Werke der Hobbybäcker unter die Lupe. Die Jurorin fordert zwar höchste Präzision von den Hobbybäckern, steht ihnen aber auch hilfsbereit zur Seite. „Am Ende jeder Aufgabe zählt nur das Ergebnis. Ob jahrelange Backerfahrung oder riesiges Talent mitgebracht wird oder beim Coaching einfach nur richtig gut aufgepasst wurde, ist uns egal. Wir erwarten eine exakte Optik und kreative Ideen“, sagte die Jurorin im Sat.1-Interview.

Das ist Juror Christian Hümbs

„Das große Backen“ 2021 Juror Christian Hümbs

Alle Informationen zu Christian Hümbs auf einen Blick:

Name : Christian Hümbs

: Christian Hümbs Beruf : Konditor, Pâtissier

: Konditor, Pâtissier Geburtstag : 22.10.1981

: 22.10.1981 Alter : 39 Jahre

: 39 Jahre Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Oberhausen, Nordrhein-Westfalen

: Oberhausen, Nordrhein-Westfalen Staatsangehörigkeit : Bundesrepublik Deutschland

: Bundesrepublik Deutschland Partnerin : unbekannt

: unbekannt Instagram: christian_huembs

Christian Hümbs ist Konditor und wurde hierzulande vor allem bekannt als Juror der Sat.1-Sendung „Das große Backen“. Für Hümbs stand schon in jungen Jahren fest, dass er als Konditor arbeiten möchte, dafür absolvierte er eine Ausbildung zum Konditor und lernte außerdem den Beruf des Kochs.

Christian Hümbs wurde für sein Können mehrfach mit dem Titel „Pâtissier des Jahres“ ausgezeichnet. In seiner beruflichen Laufbahn hat Christian schon mit Größen am Kochhimmel wie Johann Lafer zusammengearbeitet. Seit 2019 arbeitet er im Züricher Hotel „The Dolder Grand“ als Chef-Pâtissier. Zuvor war er im Drei-Sterne-Restaurant „Atelier“ im Hotel Bayerischer Hof in München und im Zwei-Sterne-Restaurant „Haerlin“ in Hamburg tätig.

Das Markenzeichen des Konditors sind seine Dessert-Kreationen mit Gemüse. Bei „Das große Backen“ achtet der Juror vor allem auf die Fingerfertigkeiten der Hobbybäcker. Der Pâtissier und Dessert-Meister Christian Hümbs ist seit Staffel 1 Teil der Jury und steht bereits zum siebten Mal für die größte Tortenshow Deutschlands vor der Kamera. Wenn der Juror in der Show sein Lächeln nicht verbergen kann, können sich die Kandidaten freuen, denn das ist ein klares Zeichen dafür, dass es ihm schmeckt.

Und so gerne Christian Hümbs auch vor der Kamera steht und seine Rezepte mit seinen Mitmenschen teilt, Details aus seinem Privatleben behält der Pâtissier lieber für sich. Ob Christian Hümbs eine Partnerin an seiner Seite hat, ist daher öffentlich nicht bekannt.