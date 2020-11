Das Abenteuer „Das Boot“ geht weiter – und es wird scharf. Für die dritte Staffel der erfolgreichen Serie hat die Produktionsfirma Bavaria Fiction Großes vor. Die ersten beiden Staffeln wurden bereits in UHD und dreidimensionalen Tonformat Dolby Atmos gedreht, aber die nächste Staffel wird noch schärfer. Die neuen Folgen werden in 8K produziert. Das lebensechte Seherlebnis kann man auf einem Samsung QLED 8K SmartTV erleben.

„Das Boot“: Start von Staffel 3

Die erste Staffel kam 2018 auf Sky und die zweite Staffel folgte 2020. Mit einer Pause von zwei Jahren zwischen den Staffeln wird die dritte Staffel aller Wahrscheinlichkeit nach 2022 bei Sky zu sehen sein.

„Das Boot“ – Staffel 1

Es ist das Jahr 1942 und die Besatzung des neuen U-Boots U-612 macht sich für die Jungfernfahrt bereit. Die Mission führt ins Ungewisse des Zweiten Weltkriegs. Die jungen Männer werden auf dieser Fahrt auf eine harte Probe gestellt. Ein weiterer Handlungsstrang erzählt von Simone Strasser, die als Übersetzerin der Gestapo arbeitet. Ihr Bruder Frank bittet sie um einen Gefallen, der ihr Leben auf den Kopf stellt.

Trailer zu Staffel 1 von „Das Boot“

„Das Boot“ – Staffel 2

Die zweite Staffel setzt im Dezember 1942 ein. Der U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz und seine Mannschaft stechen mit einem U-Boot in geheimer Mission in See. Kurze Zeit später nimmt U-612 die Verfolgung auf. Auf der anderen Seite des Atlantiks versucht Klaus Hoffmann alles Mögliche, um wieder nach Deutschland zurückzukehren. Simone versucht in dieser Staffel den Widerstand zu unterstützen und einer jüdischen Familie zur Flucht zu verhelfen.

Trailer zur Staffel 2 von „Das Boot“

Besetzung von „Das Boot“: Die Schauspieler im Cast

Diese Schauspieler waren in den ersten beiden Staffeln mit dabei:

Vicky Krieps als Simone Strasser

Tom Wlaschiha als Kriminalrat Hagen Forster

Thierry Frémont als Inspektor Pierre Duval

Rick Okon als Kapitänleutnant Klaus Hoffmann

August Wittgenstein als Oberleutnant zur See Karl Tennstedt

Leonard Scheicher als Oberfunkmaat Frank Strasser

Franz Dinda als Oberleutnant zur See Robert Ehrenberg

Fleur Geffrier als Margot Bostal

Stefan Konarske als Korvettenkapitän Ulrich Wrangel

Olivier Chantreau als Émile Charpentier

Rainer Bock als Fregattenkapitän Heinrich Gluck

Klaus Steinbacher: als Obermechanikermaat Josef Wolf

Pit Bukowski als Dieselmaat Pips Lüders

Lizzy Caplan als Carla Monroe

Robert Stadlober als Hinrich Laudrup, Smut

Philip Birnstiel als Leutnant zur See Benno Schiller

Ben Münchow als Lutz Ritzenhoff

Joachim Foerster als Ralf Grothe

Julius Feldmeier als Obersteuermann Eugen Strelitz

Vincent Kartheiser als Samuel Greenwood

Leonard Kunz als Gunther Maas

Leon Blaschke als Thorsten Hecker

Marvin Linke als Peter Kraushaar

Rafael Gareisen als Max von Haber

Wolfgang Rauh als Matthias Loidl

Max Schimmelpfennig als Wilhelm Müller

Clara Ponsot als Natalie

Alexander Finkenwirth als Hummel

Héléne Seuzaret als Jacqueline Rossignol

Jéremie Covillault als Dr. Morton

Tobias Schenke als Heuser

Florian Brückner als Klaus Brehm

Camille De Leu als Josefs Prostituierte

Olivier Claverie als Geistlicher

Felix Kreutzer als Widersacher

Daniel Gawlowski als Radiosprecher

Markus von Lingen: als Anklagevertreter

Thomas Kretschmann als Anwalt Berger

Clemens Schick als Korvettenkapitän Johannes von Reinhartz

Ilja Roßbander als Martin Neumann

Paul Bartel als Anatole

Florian Kroop als Frieder Mez

Vincent zur Linden als Torpedogast Manfred Kuhn